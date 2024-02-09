СБУ виявляє схрони окупантів: РФ залишає їх для своїх диверсантів з-поміж українців, — Віктор Ягун

У Нацполіції є список із 900 колишніх співробітників, які перейшли на сторону ворога. З них можуть формувати групи диверсантів, каже генерал-майор запасу СБУ.

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Схрони зі зброєю та вибухівкою, які все ще знаходить СБУ на Київщині є старими запасами, які окупанти залишили після себе, відступаючи з області. Це звичайна практика, коли армія залишає такі схованки, щоб потім підживлювати диверсантів чи колаборантів або свою агентуру. Цікаво, що навіть іноді знаходять схрони часів Другої світової війни. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Він зазначає, що недаремно і ЗСУ, і ДСНС постійно попереджають українців не заходити в ліси, які перебували під окупацією, адже там можна натрапити на неприємні сюрпризи, що можуть вибухнути. Крім того, росіяни подібні схованки могли замінувати, каже Ягун.

"Сапери постійно працюють над розмінуванням території України за допомогою техніки та собак, тому вдається знаходити такі небезпечні схрони, — зазначає генерал-майор запасу. — Значну частину схронів вдавалось знайти під час деокупації деяких територій Донеччини ще у 2014-2015 роках".

Зараз ворожі ДРГ намагаються просуватись через північні кордони України з боку РФ, зазначає Віктор Ягун. Особливу увагу диверсанти приділяють Чернігівській та Сумській областях, де відбуваються періодичні боєзіткнення на глибині 5-10 км вглиб України. Проте поки немає інформації, щоб білоруси пропускали ДРГ росіян через свій кордон для атак на Київщину.

"Треба не забувати, що для ворога Київ залишається однією з пріоритетних цілей, тому не треба ігнорувати попередження СБУ та ЗСУ щодо можливої появи диверсантів, — акцентує експерт. — Подібні групи можуть формуватись із громадян України, навіть з колишніх правоохоронців або військових, що мають відповідну підготовку".

За словами Віктора Ягуна, Нацполіція вже має список з 900 колишніх співробітників, що зрадили Україну і перейшли на сторону ворога. Саме з них можуть формуватись подібні ДРГ, зазначає він. Тому будь-яка інформація про підозрілих людей має бути надана громадянами до поліції або СБУ.

Повне інтерв'ю з Віктором Ягуном незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року прикордонники Краматорського загону знайшли на деокупованій Харківщині боєприпаси, які окупанти сховали у схроні. Серед знахідок був снаряд до РСЗВ БМ-27 "Ураган".

Знаходили правоохоронці схожі схрони і в Херсоні. На території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства російські військові заховали 30 мінометних та якірних річкових мін і 30 гранатометних пострілів.