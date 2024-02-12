ТЦК погрожують мерам міст від імені Зеленського, — політолог про мобілізацію до ЗСУ (відео)

Зеленський наполягає на активнішому запровадженні системи рекрутингу та неприпустимості "бусиків". Представники ТЦК намагаються перекласти свої обов'язки на місцеву владу, яка не має повноважень мобілізувати людей, каже кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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Деякі представники ТЦК в регіонах вимагають мерів невеликих міст активізувати мобілізацію погрожуючи кримінальними справами. Робиться акцент на особистому контролі мобілізаційних заходів навіть із боку самого Зеленського, щоб підкреслити серйозність своїх намірів. Такою інформацією від своїх інсайдерів в інтерв'ю Фокусу поділився кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

Такі погрози можна вважати не тільки незаконними, але й дуже шкідливими для самої ідеї мобілізації, зазначає експерт. Адже навряд чи багато людей можуть зрозуміти, що мобілізація не залежить від президента, а йде за вертикаллю ЗСУ та Міноборони України.

"Зеленський у своїх заявах навпаки постійно наполягає про неприпустимість жодних так званих "бусиків", — акцентує Буряченко. — Президент робить наголос саме на нормальних процедурах і рекрутингу, а про це чомусь забувають сказати на місцях".

Мало того, каже експерт, жоден з органів місцевого самоврядування не має жодних повноважень по доставці потенційно мобілізованих до ТЦК. Навіть поліція не може просто так доставити людину до ТЦК, якщо ця людина не ухилянт.

Звичайно в законі передбачена необхідність верифікувати данні та передавати їх у ТЦК. Мер навіть може виписати повістку, але не має повноважень тягнути людину до військомату, каже фахівець.

"Тому коли зараз ТЦК, які, на мою думку, провалили мобілізаційні заходи, намагаються перекласти свої проблеми на місцеву владу, то це точно не те що потрібно робити, — відзначає Буряченко. — Саме тому ми маємо дуже багато питань стосовно мобілізації, які терміново доводиться вирішувати".

За словами експерта, ЗСУ потребує зрозумілої та чіткої стратегії на 2024 рік, адже він може стати визначальним у протистоянні російській агресії. Треб знизити негативний фон у суспільстві, який з'явився через грубі дії ТЦК та регресу у контрнаступі.

"Тут питання не у прізвищах. Залужний — молодець і я знімаю перед ним капелюха, — каже Буряченко. — Своєю чергою зараз команді Сирського не позаздриш, адже вони взяли на себе величезну відповідальність і перший час їх будуть порівнювати саме із Залужним".