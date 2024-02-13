28 разів говорив про переговори та показав себе неадекватним, — політолог про інтерв'ю Путіна (відео)

Путін невдало продемонстрував свої ревізіоністські мотиви, навівши приклад Польщі, яка, на його думку, сама винна в нападі Гітлера. До цього він чомусь додав необхідність заборони міфічного нацизму в Україні, каже політолог Ігор Рейтерович.

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Інтерв'ю Путіна американському прореспубліканському журналісту Такеру Карлсону можна вважати провальним, адже своє головне послання Заходу про готовність сідати за стіл переговорів на умовах РФ він передав настільки неоковирно, що цільова аудиторія просто заплуталася в його аргументації та постійному перестрибуванні з теми на тему. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог, керівник політико-правових програм ГО "Український центр суспільного розвитку" Ігор Рейтерович.

За його враженням, уся плутана розмова й історичні ремінісценції додадуть інтерв'ю величезну кількість мінусів, адже всі, хто подивиться інтерв'ю, побачать достатньо стару людину, яка живе у вигаданому світі. Велика кількість переглядів, близька до 100 млн, нічого не означає, адже людям просто було цікаво, і це зовсім не значить, що вони згодні з Путіним, а багато людей узагалі зайвий раз переконалися в неадекватності Путіна, зазначає Рейтерович.

"До того ж світова спільнота зайвий раз переконалася в неадекватності лідера РФ, адже, можливо, сподівалася на якусь помірковану позицію, — акцентує експерт. — Спочатку пів години Путін розповідав перекручену та брехливу історію, потім жалівся на зраду з боку Заходу, а в цілому 28 разів згадував слово "переговори", проте у власному розумінні на власних умовах, бо інакше всі загинуть у ядерній війні".

До того ж Путін невдало продемонстрував свої ревізіоністські мотиви, навівши приклад Польщі, яка, на його думку, сама винна в нападі нацистів. До цього він чомусь додав необхідність заборони міфічного нацизму в Україні, каже політолог.

"Дуже прикро, що Карлсон майже не готувався до інтерв'ю, інакше знав би, що в Україні вже багато років законодавчо заборонені як ідеї комунізму, так і ідеї нацизму, — зазначає Рейтерович. — В Україні заборонені ці дві людожерські ідеології".

Після інтерв'ю Путіна багато європейських лідерів, на думку експерта, ще раз упевнилися в необхідності захисту від РФ. Попри всі заяви Путіна про відсутність зацікавленості в Польщі чи країнах Балтії, він 36 разів згадав Польщу в тому чи іншому контексті.

"Полякам варто дуже сильно напружитися та значну частину техніки передати ЗСУ, — вважає політолог. — Хоча це звучить як жарт, але це допоможе Польщі краще підготуватися до можливої агресії з боку Кремля".

У можливу ідею переговорів із боку Трампа, який міг передати її через Карлсона, політолог не вірить. Журналіст не настільки наближений до Трампа, щоб мати повноваження говорити на такі серйозні теми з лідерами рівня Путіна.

"Якщо уявити, що подібні натяки й були, то вони могли міститися в посланні типу: "Мені потрібно перемогти, а потім ми з тобою поділимо світ. Ти відчепишся від України, залишивши собі захоплені території", — каже Рейтерович. — Теоретично таке послання могло б бути, але в нього слабо віриться".

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що інтерв'ю Путіна та Карлсона стало піком пропаганди РФ. Кремль хоче втрутитися в політику Вашингтона, використовуючи "розлом" в американському суспільстві.