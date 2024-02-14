"Циркон" може виявитись не гіперзвуковою ракетою: чому може розсипатись міф про "аналоговнєт" (відео)
Якщо російську ракету вдалось збити засобами ППО України, то це говорить про те, що вона не гіперзвукова. Це підкреслює унікальність систем Patriot чи SMP-T, які збили "Циркон", зазначає журналіст Олександр Матвієнко.
Російська ракета "Циркон", якою намагались вдарити по Києву окупанти, має цікаву форму: вона дуже схожа на індійську гіперзвукову ракету BrahMos Mark II, яка, зокрема, базується на протикорабельній російській ракеті "Онікс". Про це в інтерв'ю розповів журналіст воєнного відділу Фокус Олександр Матвієнко.
Досі невідомо, чи дійсно цей "Циркон" є гіперзвуковою ракетою, адже питання тут не стільки у швидкості понад 5-6 Махів, але й у можливості підтримувати цю швидкість протягом всього польоту і при цьому маневрувати для протидії засобам ППО, зазначає журналіст. Якщо цю ракету збили, то значить вона не є гіперзвуковою.
"В такому випадку можна сказати, що черговий міф російської пропаганди про "аналогів немає" розвінчаний, — акцентує Олександр Матвієнко, — Це підкреслює й унікальність систем Patriot чи SMP-T, які збили цей "Циркон"".
Проте не можна напевно сказати, що Індія співпрацює у військових розробках з РФ у питанні випуску "Цирконів", адже ракети BrahMos хоч і є спільним з Росією проєктом, проте ще перебувають на етапі розробки.
Щодо бронетехніки ворога, то, за словами журналіста, окупанти вже втратили під Авдіївкою цілу танкову дивізію (понад 200 танків за даними OSINT-аналітиків). Це дорівнює всім танкам Leclerc армії Франції, а Британія взагалі збирається випустити трішки більше сотні модернізованих танків Chalenger 3.
"Абсолютно не дивно, що окупанти переводять свої частини на застарілі танки Т-62 чи Т-55 через такі потужні втрати, — зазначає Олександр Матвієнко. — За своїми характеристиками вони несуть насамперед загрозу для піхоти та легкоброньованої техніки".
Проте той самий американський Bradley, що є на озброєнні ЗСУ, може за допомогою бронебійних зарядів уражати ці танки в бокову частину чи виводити їх з бою завдавши удари по механічних частинах. До того ж незрозуміло, в якому стані зараз знаходиться більшість законсервованих танків армії РФ.
Раніше Фокус писав, що у РФ ще багато танків та людей. Військовий попереджає, що треба готуватися до можливого відступу з Авдіївки.