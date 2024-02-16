Авдіївку не врятує допомога США: експерт спрогнозував, коли почнеться наступ ЗС РФ на Часів Яр

Якщо агресор захопить Авдіївку — йому буде важко там утриматись, адже усі фортифікаційні споруди зруйновані. ЗСУ відходитимуть на такі позиції, які дадуть змогу й надалі ефективно виснажувати армію РФ, каже аналітик Олександр Коваленко.

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Навіть якщо в цю хвилину США повністю погодять пакет військової допомоги Україні, це жодним чином не змінить ситуацію в Авдіївці. Для прибуття перших партій зброї потрібно декілька тижнів: з США до Європи, а з Європи до України. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

Зараз склалась така ситуація, що ворог вже зайшов в Авдіївку, але постає питання: ЗСУ будуть спробувати контратакувати чи займуть більш вигідні позиції для оборони, каже аналітик. Але люди та техніка ще потрібні у районі Куп'янська чи Часового Яру та навіть на правобережжі Херсонщини, щоб підтримувати плацдарм у Кринках.

"Тим більше важливо знати скільки Україна отримає в першому пакеті допомоги: скільки там буде саме боєприпасів і наскільки їх вистачить, — акцентує аналітик. — Є безліч аспектів, які будуть впливати на рішення щодо Авдіївки".

На думку Коваленка, якщо буде ухвалено рішення залишити місто, то ЗСУ відходитимуть на такі позиції, які дадуть змогу й надалі ефективно виснажувати армію РФ та знищувати техніку окупантів. Якщо ворог захопить Авдіївку, то йому знадобиться чималий час для ротації власних угруповань, відновлення людського ресурсу та технічної складової.

"У ворога почнеться тривалий процес перегрупувань, хоча окупанти продовжать тиснути на Новомихайлівку та Часів Яр, — каже експерт. — Але основний тиск припадатиме на другу половину 2024 року".

За словами Коваленка, Авдіївка виснажила ресурс армії РФ навіть більше, ніж це зробив Бахмут. Крім того, якщо агресор захопить Авдіївку, йому буде важко там утриматись, адже вся фортифікація буде зруйнована.

"У Росії немає проблем з "м'ясом", але є проблеми із "залізом", — зауважує аналітик. — Саме це і є війною на виснаження, коли ЗСУ знищують не тільки живу силу, але й техніку ворога".

Повне інтерв'ю з Олександром Коваленком незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що українські бійці продовжують оборону Авдіївки. За словами військових, російські окупанти кидають на Авдіївський напрямок колосальну кількість особового складу, бронетехніки та авіації. Тривають жорсткі бої.