РФ може атакувати Київщину, а також ризикне прорватись через Сувальский коридор, — Гетьман (відео)

З білорусів РФ хоче зробити "м'ясну силу", керувати якою будуть російські командири. Кремль хоче перевірити, як працює "п'ята стаття" НАТО, каже майор запасу Олексій Гетьман.

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Якщо західні партнери, перш за все США, не будуть поставляти ЗСУ зброю в необхідній кількості, то Україні доведеться тримати оборону у великих містах. Те саме стосується і затягування мобілізації до лав ЗСУ. Це означає, що по суті лінія фронту припинить існування, а зараз ситуація з кількістю снарядів та кількістю бійців є гіршою, ніж була 24 лютого 2022 року. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, всі найвмотивованіші українці, що брали участь ще з часів АТО давно воюють на фронті майже без ротації. Якщо не буде мобілізації, то Україну доведеться боронити саме у великих містах, що призведе до появи окремих ділянок напруженості саме в мегаполісах.

"І все ж таки більш гострою проблемою є нестача снарядів, адже можна тримати оборону меншою кількістю бійців, — каже Гетьман. — Я б поділив нестачу бійців і нестачу снарядів у співвідношенні 45% на 55%".

Після "фортеці Бахмут" та "фортеці Авдіївки" наступним таким містом може стати Київ, каже військовий. На його думку, окупанти вже підготували декілька десятків тисяч "вагнерівців" на кордоні Білорусі та облаштовують місця для дислокації російської армії.

"Я думаю, що вони спробують атакувати Київщину, Сумщину та Чернігівщину, — зазначає Гетьман. — Можливі навіть провокації на кордоні з країнами Балтії та спроби прориву так званого Сувальского коридору до Калінінграда".

І хоча армія Білорусі на пряму не втручалась у війну, але робила це хитріше, зазначає майор запасу. Білоруські бійці проходять навчання у РФ, а представники армії Росії давно вплелись в армію Білорусі та постійно нагадують про блок ОДКБ і відповідальність перед ним. Скоріше за все, там планують зробити з білорусів "м'ясну силу" керувати якою будуть російські командири.

За словами майора запасу, навіть Лукашенко вже одягнув форму і на зустрічі зі своїми військовими розповідав, що великою війни не уникнути. Про це говорять і шведи, які зараз навчають дітей терміново ховатись в бомбосховища, а балтійські країни давно б'ють на спалах.

На думку військового, для РФ немає проблем відкрити другий фронт не захопивши Україну, адже сили армій балтійських країн не можна порівнювати із ЗСУ. Тим більше на думку Гетьмана, Кремлю дуже цікаво подивитись, як НАТО буде задіювати так звану "п'яту статтю" про спільний захист країн-учасниць Альянсу.

"Уявимо собі ситуацію, що російські окупанти захопили Таллін. І що буде робити НАТО, стріляти по столиці Естонії? — запитується Гетьман. — Слабо віриться, що удари у відповідь будуть наноситись по Москві чи Петербургу".

Нагадаємо, 20 лютого Лукашенко заявив, що проти цивільних Польщі готують провокацію, в якій звинуватять Росію та Білорусь.