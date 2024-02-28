Буданов — не "агент 007" і "бойових комарів" не існує, — експерт із СБУ про пропаганду РФ (відео)

Розмови про таємні лабораторії США в Україні — повна дурня, інакше б РФ на весь світ хизувалася би репортажами з них. Усе обмежується тільки словами пропагандистів, зазначає колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Те, що керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов є членом таємного спецпідрозділу 2245, що керувався співробітниками ЦРУ, більше схоже на вигадку. І хоча таку інформацію опублікувало поважне видання The New York Times, це ні про що не говорить. Про це в коментарі Фокусу заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його данними, голова ГУР дійсно брав участь у різних операціях розвідки, зокрема в тимчасово окупованому Криму, коли починав свою кар'єру. Але це не таємниця чи щось несподіване, на відміну від вигадок російської пропаганди, яка розповідає про "таємні лабораторії біологічної зброї" чи "бойових комарів".

"Треба просто перевірити, які статті до цього писав журналіст американського видання та на які джерела він покликається, — акцентує експерт. — Якщо на анонімні джерела, то тут усе зрозуміло — постарався Кремль чи проросійські сили в США".

Усі розмови, що в Україні діяли якісь таємні лабораторії США, — повна дурня, адже росіяни доволі швидко свого часу захопили Схід і вже на весь світ хизувались би репортажами з подібних лабораторій. Але все обмежується тільки словами пропагандистів, зазначає колишній співробітник СБУ.

"Те, що Україна активно співпрацює із західними партнерами в галузі розвідки, — це теж не таємниця, — акцентує Ступак. — Але тепер наші спецслужби можуть активніше ділитися своїм досвідом протистояння російській агресії".

На думку військового експерта, зараз росіяни активно працюють на західну аудиторію не стільки над тим, щоб когось переконати у своїй правоті, а щоб зруйнувати віру в іншу країну, чи групу людей, чи курс власної влади. Ці своєрідні "тріщини" в західному суспільстві мають значно підточити підтримку України з боку партнерів.

"Для цього використовують іноземців, які виступають експертами та мають проросійську позицію, — зазначає Ступак. — Наприклад, можуть узяти якогось відставного генерала з Італії, який говоритиме в усіх коментарях, що РФ перемогти не можливо".

Для розхитування думок у західному соціумі пропаганда окупантів залучає навіть американських спортсменів, які їздять до Росії, отримують там громадянство та розповідають, як чудово жити за Путіна, каже експерт. Це ж стосується "легенд 90-х" типу актора бойовиків Стівена Сігала й інших колишніх зірок шоубізнесу.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що екскерівник ГУР висловився про "бази США" в Україні та співпрацю з ЦРУ. Партнери зі США доклали багато зусиль із підготовки бійців української розвідки та відкрили нові якісні можливості для їхньої національної безпеки, говорив Валерій Кондратюк.