Відтягнути окупантів з фронту: як можуть допомогти ЗСУ атаки добровольців на Бєлгородщину (відео)

Через малу чисельність добровольчих російських батальйонів утримати "сіру зону" на Бєлгородщині неможливо. Але було б гарно, якби шляхом подібних вилазок вдалося відтягувати сили армії РФ, вважає колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Російські добровольчі формування, що сьогодні зайшли на Бєлгородщину, мабуть, мають на меті довести до місцевих, що краще громадянська війна проти путінського режиму, ніж фальсифікації на виборах. Треба зауважити, що серед них громадян України немає і це виключно привілеї російських громадян. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він зазначив, що є два сценарії, за якими сьогодні діяли бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону". Перший варіант: українське командування брало участь в плануванні цієї операції, виділяло ресурси та враховувала так звані "червоні лінії", наприклад, стосовно Бєлгорода. А другий варіант, біль реалістичний, що добровольці з РФ самі все спланували та просто попросили дати їм трошки техніки та пішли на операцію.

"Для нас найкращим варіантом була б ситуація, коли російські добровольці зайшли, наприклад, до Шебекіно та залучили до своїх лав місцевих мешканців, — каже Ступак. — І просувались би від села до села нарощуючи свої загони".

На думку експерта, поки не зрозуміло, скільки буде тривати операція російських добровольців — дві чи три години, чи добу — адже влада РФ почала використовувати авіацію. Є великий ризик, що ці хлопці можуть загинути, але найстрашніше — потрапити в полон, після якого їм доведеться 25 років провести в сибірських катівнях.

"Звісно, через малу кількість складу добровольчих російських батальйонів зробити й утримати "сіру зону" на Бєлгородщині неможливо, — зазначає Ступак. — Але булоб гарно, якби шляхом подібних вилазок вдалось відтягувати сили окупантів, наприклад, з Куп'янського напрямку та остаточно деморалізувати місцеве населення".

Це дозволить України виграти час перед можливим посиленням атак регулярних підрозділів РФ. Інженерні війська будуть здатні значно посилити лінії оборони, каже військовий експерт.

Щодо суцільного протестного потенціалу у РФ напередодні переобрання Путіна, то, на думку Ступака, там є багато невдоволених, але не має лідера опозиційних сил. І хоча сам потенціал є і він може проявити себе в будь-який момент, але розраховувати на нього не треба.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" діють як самостійні підрозділи. Він також підкреслив, що у РФ вони "перебувають у себе вдома".

Зі свого боку російські ЗМІ з посиланням на ФСБ заявили про нібито знищення понад 100 бійців згаданих підрозділів, шість танків, САУ Caesar, 20 бойових броньованих машин і опорного пункту.