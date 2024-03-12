Артилерія ЗСУ повертається, а під Роботиним справжній відстріл "орків", — Сергій Братчук (відео)

Зараз відбувається масове знищення окупантів у Запорізькі області, каже речник УДА "Південь". Ворог шаленими темпами втрачає особовий склад та бронетехніку.

Related video

Рішучість президента Чехії Петра Павла щодо збору коштів на 800 тис. снарядів для ЗСУ є дуже схвальною і показовою. Це була велика робота в тому числі Володимира Зеленського, який зміг налагодити цю комунікацію і тепер можна говорити, що українська артилерія повертається на поле бою. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначив, що не дивлячись на високий розвиток технологій дронів все одно без артилерії на фронті не обійтись. Саме тому українське військове командування обрало абсолютно вірний шлях на знищення ствольної ворожої артилерії й це дозволило витримати ту навалу, яка йшла в тому числі з використанням артилерії з російського боку.

"І не треба розганяти в соцмережах "зраду" про те, що ці снаряди прямо завтра ще не будуть на фронті, — акцентує Братчук. — Головне, що вони будуть і буде повернення інтенсивності вогню з боку ЗСУ".

Тим часом ситуація на фронті залишається дуже важкою, зазначає військовий експерт. Все ще не вдалось стабілізувати фронт на Авдіївському напрямку. Ворог мав певні успіху у селищах Тоненьке та Орлівці, а зараз намагається долати водні перешкоди. На Бахмутському напрямку важкі бої в Іванівському, адже там залишились тільки руїни, по яких ворог має певні просування, хоча окупантам вдалось просунутись всього на 100-200 метрів і це не є стратегічним виграшем.

"Проте ЗСУ вдалось просунутись західніше від села Перемоги, — зазначає Братчук. — Це зайвий раз говорить про мінливість ситуації на фронті, вона дуже динамічна".

Серед приємного військовий експерт інформує про масове знищення окупантів в районі Роботиного. Ворог шаленими темпами втрачає особовий склад та бронетехніку.

"Це справжній відстріл "орків", які заблукали на нашій території, — акцентує Братчук. — При спробах заскочити в Роботине та закріпитись ЗСУ їх просто знищують. Мабуть, РФ намагається показати всьому світу, як вона майстерно та професійно втрачає бойову техніку і солдатів".

1 березня заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш заявив, що перші поставки до Києва 800 тисяч боєприпасів, придбаних за межами Європейського Союзу, можуть відбутися через кілька тижнів.