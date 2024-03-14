ЗРК Patriot у строю: як продовжити лютневий "літакопад" ПКС Росії

Повітряні сили ЗСУ залучають усі засоби для знищення носіїв керованих авіабомб ЗС РФ. Системи Patriot працюють у прифронтових районах, але всю лінію зіткнення ними не прикрити. Фокус поговорив з авіафахівцями і дізнався, якими комплексами ППО можна очистити небо від винищувачів ворога.

Related video

Російська армія атакує підрозділи ЗСУ керованими авіабомбами (КАБ) і авіаракетами на різних напрямках, створюючи чималі проблеми. Однією з головних причин падіння Авдіївки стало масове застосування плануючих бомб. Повітряні сили ЗСУ залучають усі доступні засоби, щоб знищувати тактичну авіацію РФ, носії керованих бомб, заявив командувач ЗС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зенітні ракетні підрозділи, зокрема ЗРК Patriot, продовжують виконувати бойові завдання на прифронтових територіях. Українські льотчики також щодня знищують окупантів навіть без обіцяних Заходом винищувачів F-16.

"Захисники українського неба платять високу ціну, щоб стримувати агресора і знищувати його в повітрі, на землі та на морі", — наголосив командувач.

Незважаючи на професіоналізм військових ЗСУ, масштаби загроз планувальних бомб зростають. ЗС РФ володіють різноманітними типами таких бомб, а в частини з них збільшилася дальність польотів. Найпотужніші російські снаряди — півторатонні ФАБ-1500, що майже наполовину складаються з вибухівки.

Інтенсивність нанесення ударів КАБ з початку березня не зменшилася, а набула хвилеподібної форми, підкреслює координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

За першу третину березня, за його оцінками, здійснено 799 скидів КАБ, а рекордним місяцем став лютий — понад 1 500 одиниць.

"Якщо за 1/3 місяця скинуто майже 800 бомб, то за наступні 2/3 місяці за такої інтенсивності показник може сягнути нового рекорду — понад 2 000", — попереджає експерт.

Дорогі "Патріоти": що робити, якщо США не відправлять установки

Су-34 і Су-35 — основні російські літаки, які запускають керовані бомби. У лютому 2024 року ЗСУ поставили рекорд зі знищення цих бомбардувальників на східному напрямку: окупанти втратили понад десять винищувачів.

Теоретично збивати Су-34 або Су-35 може і розрахунок ПЗРК, але не на відстані 60-80 км за лінією фронту. Серед версій західні експерти називають ЗРК Patriot з ракетами GEM 2 радіусом дії 140 км.

За словами провідного наукового співробітника Державного музею авіації України, авіаексперта Валерія Романенка, Patriot — дороге задоволення. Одна система ППО коштує 450-550 млн доларів, а одна ракета до неї — близько 4 млн доларів, повідомляв телеканал CNN із посиланням на Пентагон.

Навіть якщо Конгрес США розблокує пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів, ЗСУ отримають досить обмежену кількість цих ЗРК, вважає Романенко.

"Було б непогано отримати більше "Патріотів", але всю лінію фронту ними не прикриєш. Західні армії виявилися не готовими до інтенсивного розвитку війни в Україні та масових атак російських УАБ по укріпленнях. Уся система ППО складається з трьох типів комплексів: ближнього, середнього і дальньої дії. У США і Європі тільки Patriot працює в середньому радіусі", — пояснює Фокусу фахівець.

Якщо взяти системи С-300, то останній тип ракет до них збиває цілі на відстані на 150 кілометрів. Насиченість фронту комплексами ППО вартістю до 100 мільйонів доларів дала б змогу позбутися проблем із літаками ПКС РФ і пусками плануючих бомб, додав він.

ЗРК Patriot повинні стояти мінімум за 40 кілометрів від лінії фронту, інакше дістане ствольна артилерія. Тим більше, нещодавно стало відомо про ймовірний удар "Іскандером" по установці ЗРК Patriot. OSINT-дослідники та низка ЗМІ припустили, що Україна могла одночасно втратити дві пускові установки Patriot поблизу Покровська Донецької області.

"Цілком можливо, що пускові установки та екіпажі, які "Іскандер" вразив за 20 миль від лінії фронту, були тими самими, які збили багато російських літаків. Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян", — писав журнал Forbes.

Сучасна війна дуже складна і окремий вид озброєння не стане панацеєю від проблем, додав експерт.

Нагадаємо, у Пентагоні попереджали, що передали Україні системи ППО Patriot без плану їх довгострокового обслуговування. Через це можна очікувати проблем у майбутньому.

Фокус раніше детально аналізував, наскільки вистачить виділеного Штатами вперше за три місяці пакета військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Серйозний наступ ЗСУ потребуватиме набагато більшої підтримки.