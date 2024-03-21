У ЗСУ та добровольців з РФ вдала тактика: як вони знекровлюють сили окупантів, — Шарп (відео)

Удари ЗСУ по російських НПЗ можуть призвести до дефіциту бензину і ризького підвищення цін. Вилазки добровольців з РФ на Бєлгородщину теж змушують відтягувати війська з фронту, каже аналітик Давид Шарп.

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Періодичні успішні атаки на російські НПЗ, а також захід на територію Бєлгородщини російських добровольчих формувань, що воюють на боці ЗСУ, є важливим фактором, який впливає на фронт. Такі удари й такі вилазки є своєрідною стратегією України, що змушує відтягувати сили окупантів з різних ділянок фронту. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик Давид Шарп.

За його словами, росіяни будуть постійно відволікатися на захист цих та інших об'єктів. В ідеалі, якщо удари будуть ефективними, російська економіка не доотримає значні кошти.

"Але, звичайно, все залежить від можливості постійно наносити такі болючі удари, — акцентує Шарп. — Вони можуть призвести до дефіциту бензину і різкого підвищення цін. Владі РФ доведеться робити вибір між цивільним сектором і військовим. Хоча, звичайно, військовий сектор завжди отримає своє пальне, але пересічні росіяни відчують значний удар по кишені у вигляді подорожчання всього, адже все зав'язано на логістиці".

Щодо рейдів на Бєлгородщину російських добровольців з РДК, Легіону "Свобода Росії" та інших підрозділів громадян РФ, то, на думку Шарпа, тут важливо враховувати як військовий, так і медійний ефект. Головне, зазначає він, щоб результат таких вилазок перевершував втрати своїх бійців.

"Якщо вдалось провести результативну операцію без значних втрат, то це вже є успіхом, — каже Шарп. — Медійна складова теж має велике значення, адже про Бєлгород став розповідати у своїх заявах навіть Путін, що є сигналом для населення і дає суспільний резонанс".

Якщо Путіну довелося медійно погрожувати створенням так званої "санітарної зони в Україні" біля кордону і давати ФСБ вказівки відловити зрадників, то це говорить про успіх операцій. Щодо її тривалості, то тут все залежить від задач добровольців, але навряд чи вони планують дійсно утримувати окремі населені пункти дуже довго.

Нагадаємо, у населеному пункті Тьоткіно Курської області тривали стрілецькі бої з регулярними російськими військами. Мешканців Бєлгородської та Курської областей РФ закликали виїхати та дали час на евакуацію.

Згодом бійці "Російського добровольчого корпусу" полонили військових РФ в Бєлгородській області. У РДК порахували кількість російських полонених, зокрема, їх виявилося 25.