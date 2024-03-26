Гроші від Кремля та кримінальна зона: Молдова не хоче повернення ПМР, — аналітик (відео)

На поновлення нормального життя в Криму та на Донбасі підуть величезні суми грошей та багато років. У світі є і були країни зі схожою долею, але там досягли такого рівня життя, що люди з втрачених земель намагались самі повернутись, зазначає військовий аналітик Іван Ступак.

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Після української перемоги питання реінтеграції Криму та Донбасу буде стояти дуже гостро і сам процес може заняти десятки років. Навіть Молдова, яка офіційно виступає за повернення невизнаного сепаратистського Придністров'я в неофіційних колах на справді цього не хоче. Про це у великому інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його данними, ця невизнана територія є дуже прибутковою для різноманітних сірих та кримінальних схем з наркотрафіку та крадених авто. Сама влада Молдови побоюється, що при необхідності реінтеграції в парламент потраплять люди чи партії, які будуть збивати всю країну з проєвропейського шляху. Щобільше, сама невизнана республіка качає великі гроші з РФ за проросійські настрої.

"Проросійськість Придністров'я щедро оплачується Кремлем. Це питання іміджу та, головне, намагання тримати Молдову у постійній напрузі, — акцентує Ступак. — На мітинги звозяться люди, які добре підготовлені, мають в руках красиві плакати. Їх на 20-30 хвилин правильно розставляють для картинки в медіа, а потім це потрапляє до Кремля, який насолодившись шоу виділяє чергові гроші".

На жаль Україна допомагала харчовими продуктами Придністров'ю, зазначає аналітик, і на цьому чималі гроші заробляли окремі люди. Ба більше, бували випадки, коли посадовці так званої ПМР на офіційному рівні контактували з нашими посадовцями, обмінювались листами, таким чином визнаючі це сепаратистське утворення.

Що стосується реінтеграції Криму та Донбасу, то, на думку колишнього співробітника СБУ, тільки на розмінування підуть колосальні гроші та багато років роботи. Не зрозуміло що робити з людьми, які вважають інших українців "нацистами" не дивлячись на президента з єврейським корінням та очільника Міноборони, що є представником мусульманського світу. А як призначати місцеву владу — із заходу України чи зі Сходу?, — запитується аналітик.

"Буде дуже багато проблем, наприклад, з освітою, — зазначає Ступак. — Треба ж буде призначити якийсь перехідний період і так далі. Короче кажучи, якщо складати такі плани, то це будуть величезні стоси паперу, на які сьогодні просто немає часу".

Іван Ступак нагадує, що подібні територіальні та національні проблеми існують в таких країнах, як Фінляндія, що втратила 20% своїх територій у 1940 році або у Кореї, що розділена на дві частини.

"Але тепер росіяни готові буквально повзти через кордон до Фінляндії, а купа біженців з КНДР ризикуючи життям намагаються перебратись до Південної Кореї, — нагадує Ступак. — Так само треба пам'ятати, з якого боку почали руйнувати Берлінську стіну, а почали саме з боку східного Берліна, бо люди хотіли кращого життя".

Тобто там проковтнули ці "гіркі пілюлі" втрат, але спромоглись вибудувати таке життя, якому заздрять інші, каже аналітик. Тепер їм не треба повертати втрачене, а самі мешканці окупованих територій не проти приєднатись.

Нагадаємо, що у Службі інформації та безпеки Молдови попередили, що Росія спробує втрутитися в майбутні президентські та парламентські вибори та спровокувати соціальні конфлікти у Гагаузії та Придністров'ї, щоб порушити процес інтеграції Молдови до Європейського союзу.