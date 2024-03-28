"Вставай, страна огромная!": Кремль переформатує "СВО" на війну після "Крокусу", — офіцер (відео)

Росіяни вже підготували 100 тисяч бійців, яких збираються використати для ротації фронтових підрозділів. Це дві повноцінні армії, зазначає майор запасу Олексій Гетьман.

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Події зі стріляниною в московському "Крокус Сіті Холі" можуть бути заготовкою ФСБ чи Кремля, щоб нарешті офіційно оголосити про війну, юридично змінивши статус так званої СВО для більш відкритої та масштабної мобілізації. Уже не секрет, що армія РФ планує на літо (кінець травня — початок червня) масштабні бойові дії на фронті. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу й учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

На його думку, теракт може стати гарним приводом для того, щоб Путін більше не стримував себе, як це робив напередодні перевиборів, і почав масштабну мобілізацію. Україна, вигадана загроза з боку НАТО й США і теракт, за яким нібито стирчать чиїсь вуха, — усе це має підвищити градус у російському соціумі, який задурманений пропагандою.

"У них взагалі зараз просто фантастична логіка: "Ми напали, тому що на нас готувалися напасти", — акцентує Гетьман. — А зараз навіть прессекретар Путіна Пєсков нібито випадково обмовився, що СВО перетворилася на війну. Отже, скоро почуємо класичне "Вставай, страна огромная"".

У випадку, якщо під цим соусом і буде переформатована так звана СВО, то це дійсно стане війною на думку росіян. Хоча для українців і так уже третій рік триває повномасштабне вторгнення, а гібридна війна з РФ відбувається з моменту захоплення Криму, зазначає майор запасу.

"Звичайно, посиляться ракетні удари по Україні, ба більше, росіяни вже підготували 100 тисяч бійців, яких готують для ротації фронтових підрозділів, — зазначає експерт. — Це, до речі, дві повноцінні армії".

На якій ділянці фронту наступатимуть свіжі "мобіки", поки що не відомо, і зовсім не тому, що погано працює українська чи західна розвідка, каже Гетьман. Просто росіяни ще поки самі не вирішили, куди направлять ці війська.

"Російські підрозділи, які зараз ведуть бойові дії, швидше за все будуть підпадати під тактичну ротацію, а на їхнє місце стануть новобранці, — каже військовий. — З кінця минулого літа окупанти зазнали приблизно 150 000 втрат і саме їх треба кимось замістити".

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомляли, що ІДІЛ обіцяє нові теракти на території РФ. Члени "Ісламської держави" обіцяють росіянам здійснити настільки страшний теракт, що про нього пам'ятатимуть наступні покоління.