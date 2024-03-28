"Вставай, страна огромная!": Кремль переформатирует "СВО" на войну после "Крокуса", — офицер (видео)

Россияне уже подготовили 100 тысяч бойцов, которых собираются использовать для ротации фронтовых подразделений. Это две полноценные армии, отмечает майор запаса Алексей Гетьман.

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События со стрельбой в московском "Крокус Сити Холле" могут быть заготовкой ФСБ или Кремля, чтобы наконец официально объявить о войне, юридически изменив статус так называемой СВО для более открытой и масштабной мобилизации. Уже не секрет, что армия РФ планирует на лето (конец мая — начало июня) масштабные боевые действия на фронте. Об этом в интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его мнению, теракт может стать хорошим поводом для того, чтобы Путин больше не сдерживал себя, как это делал накануне перевыборов, и начал масштабную мобилизацию. Украина, вымышленная угроза со стороны НАТО и США и теракт, за которым, якобы, точат чьи-то уши, — все это должно повысить градус в российском социуме, который задурманен пропагандой.

"У них вообще сейчас просто фантастическая логика: "мы напали, потому что на нас готовились напасть", — акцентирует Гетьман, — А сейчас даже пресс-секретарь Путина Песков якобы случайно обмолвился, что СВО превратилось в войну. Так что скоро услышим классическое "Вставай, страна огромная"".

В случае, если под этим соусом и будет переформатирована так называемая СВО, то это действительно станет войной по мнению россиян. Хотя для украинцев и так уже третий год продолжается полномасштабное вторжение, а гибридная война с РФ происходит с момента захвата Крыма, отмечает майор запаса.

"Конечно, усилятся ракетные удары по Украине, более того, россияне уже подготовили 100 тысяч бойцов, которых готовят для ротации фронтовых подразделений, — отмечает эксперт, — Это, кстати, две полноценные армии".

На каком участке фронта будут наступать свежие "мобики" пока неизвестно и вовсе не из-за того, что плохо работает украинская или западная разведка, говорит Гетьман. Просто россияне еще пока сами не решили, куда направят эти войска.

"Российские подразделения, которые сейчас ведут боевые действия, скорее всего будут подпадать под тактическую ротацию, а на их место станут новобранцы, — говорит военный, — С конца прошлого лета оккупанты понесли примерно 150 000 потерь и именно их надо кем-то заместить".

Напомним, СМИ ранее сообщали, что ИГИЛ обещает новые теракты на территории РФ. Члены "Исламского государства" обещают россиянам совершить настолько страшный теракт, что о нем будут помнить следующие поколения.