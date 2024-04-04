Повної гарантії допомоги США немає, тому Україні треба працювати з республіканцями, — Магда (відео)

Треба враховувати, що всі американські парламентарі — мажоритарники й вони будуть активно працювати на логіку виборчої кампанії Трампа. Республіканці можуть критикувати Байдена за те, що він підтримав закон про лендліз, але той повноцінно не запрацював, каже політолог.

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Повної впевненості, що 9 квітня 2024 року американським політикам вдасться домовитись що до чергового пакету допомоги Україні, абсолютно немає. Але Київ уже зараз має налагоджувати стосунки зокрема й з республіканцями й у ці дипломатичні групи залучати представників української опозиції. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів директор інституту світової політики Євген Магда.

На сьогоднішній момент, каже політолог, одне з найбільших українських досягнень у відносинах зі Сполученими Штатами є двопартійна підтримка, яка була стабільною і яку Україна втратила не лише через власну провину, але й через поведінку Дональда Трампа. До того ж, Києву не можна не привозити до США делегації, в яких немає представників опозиції, адже самі республіканці є також своєрідною опозицією, принаймні на цей момент.

"В листопаді 2024 року пройдуть не тільки президентські вибори в США, а й вибори до палати представників, і ці вибори передбачають що там будуть мажоритарні вибори, — каже Магда. — Треба враховувати, що американські парламентарі всі мажоритарники й вони відповідно будуть активно працювати на логіку виборчої кампанії Трампа".

Тому, вважає політолог, Україні треба говорити з республіканським середовищем, а не самим Дональдом Трампом. До листопада він навряд чи буде активно висловлюватись про Україну чи взагалі з'являтись на її теренах з будь-яким візитом.

"Ще одним мінусом є можливість з боку республіканців критикувати Джозефа Байдена за те, що той ухвалив закон про лендліз, а він повноцінно не запрацював, — каже Магда. — І це при тому, що американські підприємства отримали близько 25 млрд доларів, які пішли на виробництво військового обладнання та боєприпасів для України".

Нагадаємо, що 14 березня Майк Джонсон запропонував надати допомогу Україні у вигляді позики. Також він не заперечив можливості конфіскації російських активів.

Водночас 28 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що у більшості випадків 75–80% всіх коштів, які виділяє Вашингтон Києву, залишаються в самих Сполучених Штатах Америки.