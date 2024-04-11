ІДІЛ не вдасться потьмарити Лігу Чемпіонів, а Україна не обійдеться без допомоги США, — Швець (відео)

Спецслужби США та Європи дуже серйозно ставляться до сценаріїв можливого тероризму, саме тому попереджали й Москву. Сполучені Штати — єдина країна, яка може відразу надати Україні багато зброї, зазначає політичний оглядач.

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Навряд чи ІДІЛ дійсно скоїть терористичні атаки на заходах Ліги Чемпіонів, про які натякав один з сайтів наближених до терористів. Зазвичай ІДІЛ не анонсує свої операції, а після подій в підмосковному "Крокус Сіті Холі" в Європі будуть надзвичайні заходи безпеки. Про це в інтерв'ю Фокусу зазначив політичний оглядач Леонід Швець.

Він згадує, що навіть за весь час з 2001 року, коли ще ІДІЛ не існував в якості серйозної організації, на той час потужна Аль-Каїда не спромоглась зробити жодного серйозного теракту. Звичайно, були випадки терактів, але вони скоювались окремими радикалами.

"Спецслужби США та Європи дуже серйозно ставляться до подібних сценаріїв, саме тому попереджали Москву, — акцентує Швець. — У тій самій Німеччині нещодавно пройшла велика профілактична операція, тому навряд футбольні фанати під загрозою".

Говорячи про важливість допомоги Україні саме від Сполучених Штатів, Швець акцентує, що це на сьогодні єдина держава, яка має фізичні можливості масово постачати до ЗСУ потрібну зброю. Звичайно, мова йде і про гроші, але перш за все для України найважливішим залишаються боєприпаси.

"Треба чітко розуміти, що ми не збиваємо ракети пачками з грошима, для цього потрібна ППО, — каже експерт. — Хоча зараз Європа та НАТО докладають всіх зусиль, щоб допомогти Україні, зокрема анонсуючи фонд на $100 млрд, але без допомоги від США нам не обійтись".

Маючи політичну волю США можуть взяти й дати Україні потрібну зброю, замість Європи, яка вимушена шукати її по третіх країнах по крупицях, зазначає політичний оглядач. Сполучені Штати — це найпотужніша воєнна держава у світі, яка має безліч озброєнь. Вашингтон може собі дозволити виділяти багато грошей Україні причому таким чином, що власні громадяни цього не відчують, на відміну від європейців.

"У Європи своя проблема, бо ніхто не розмірковував над можливістю самі сухопутних війн у 21 столітті й всі покладались на ракети чи повітряні сили, — зазначає Швець. — Війна в Україні показала, що артилерія та навіть танки все ще залишаються необхідними елементами війни. Особливо це стосується набоїв до артилерії".

Нагадаємо, 29 лютого Ллойд Остін заявив, що НАТО доведеться воювати з Росією у разі програшу України у війні.

Також 10 квітня Фокус писав, що Сполучені Штати дали згоду на екстрений продаж Україні запчастин до ЗРК Hawk. Це особливо важливо зараз, коли ЗСУ бракує ракет для ППО.