Цінні підприємства Харкова треба евакуювати: РФ б'є по економіці регіону, — Козій (відео)

Якщо українці самі не будуть розвивати свій ВПК та системи захисту, то нам ніхто не допоможе, що підтверджується проблемами з постачанням систем ППО Patriot, зазначає військовий оглядач.

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Російські окупанти намагаються перетворити Харківщину в "сіру зону" не тільки фізично, але й економічно, про що свідчать удари по енергоструктурі. РФ доволі просто це зробити в умовах нестачі ППО та ракет, а також територіальній близкості Харкова до кордонів з агресором, що становить не більше 60 км. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив Віктор Козій.

Він зазначив, Російська Федерація може досягти цих цілей і в цілому якщо хтось не розуміє, то сьогодні особливо чутливі інститути, особливо чутливі виробництва Харкова повинні змінити свою дислокацію. Люди не розуміють взагалі хто така Російська Федерація, її психологію, її порядок дій, що вона буде робити.

"Ми з вами живимо у світі тісних взаємовідношень і РФ залучена до цих процесів, — зазначає Козій. — Попри санкції російський ВПК все ж таки намагається щось розробляти нове чи модернізувати старе. Україні потрібно терміново робити те саме".

Українцям просто-напросто треба зрозуміти, що розраховувати можна тільки на себе, зазначає експерт. Якщо українці самі не будуть розвивати свій ВПК та системи захисту, то нам ніхто не допоможе, що підтверджується проблемами з постачанням систем ППО Patriot. Такі випадки свідчать про те, що ми на сьогодні пробуємо інтегруватися в те суспільство, яке від нас просто-напросто пробує відсторонитись через певні важелі, і один із ключових важелів — це Російська Федерація.

"Окупанти мають невичерпні запаси потрібних Заходу цінних ресурсів, типу нафти, газу, інших елементів, а тому можуть шантажувати цим Захід, — каже Козій. — Ми можемо протиставити тільки наші сучасні технології та розробки, за що треба взятись Національній академії наук України. Я не зовсім собі уявляю, що Ізраїль готовий з нами підписати угоду на постачання своїх секретних технологій, наприклад".

Нагадаємо, 11 квітня прессекретар Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, які засоби ППО і в якій кількості потрібні Україні для захисту населених пунктів. Він підкреслив, що необхідна ціла глибоко ешелонована система ППО. За його словами, серед усіх комплексів найефективнішими є Patriot, але потрібні не тільки вони.

Також ЗМІ повідомляли, що Україна готує особливі безпілотники, щоб знищувати російські системи ППО. За словами журналістів, для Сил оборони розробляють дрони RAM X, які можуть атакувати цілі на відстані 50 кілометрів і навіть більше.