Из трех районов Харьковской области принудительно эвакуируют семьи с детьми, — ОВА (карта, видео)

Из населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов будут вывозить семьи с детьми. Там таких власти области насчитали 182.

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Совет обороны Харьковской области принял решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в четверг, 11 апреля.

По его словам, это решение не касается города Харькова.

"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов", — заявил Синегубов.

Они расположены в Дергачевской, Золочевской, Липецкой и Боровской громадах. В эти населенные пункты также запрещено возвращаться. Синегубов добавил, что в определенных 10 населенных пунктах проживает 182 ребенка. Глава Харьковской ОГА заверил, что маршруты эвакуации утверждены, а места временного проживания перемещенных людей — забронированы.

"От людей поступают запросы покинуть Харьковскую область. Мы должны организовывать логистику и переезд, обращаться к тем областям, где у нас зарезервированы места за пределами нашей фактически территории. Так же люди переезжают в город Харьков", — сообщил Синегубов

Эвакуацию объявили из Липцев в Харьковском районе, которые накануне 10 апреля попали под удар РФ. В результате атаки там погибли три человека, в том числе 14-летняя девушка.

Ситуация на Купянском направлении по состоянию на 11 апреля Фото: deepstatemap.live

Напомним, 26 марта председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов говорил о намерении объявить обязательную или принудительную эвакуацию с севера Харьковской области. 7 апреля он проинформировал о завершении эвакуации с Купянского направления, где людей вывозили из 18 населенных пунктов. Синегубов заявил, что более 20 населенных пунктов области постоянно находятся под ударами ВС РФ — это Богодуховское, Волчанское, Изюмское, Купянское направления и город Боровая.

9 апреля президент Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область заявил, что цель России — вытеснить людей из Харькова и области. В интервью Bild глава государства не отрицал возможного наступления России на Харьков. Зеленский сказал, что город имеет для Путина большое символическое значение. Президент заверил, что ВСУ делают все возможное, чтобы этого не допустить.