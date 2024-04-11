З трьох районів Харківщини примусово евакуюють родини з дітьми, — ОВА (карта, відео)

З населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів вивозитимуть сім'ї з дітьми. Там таких влада області нарахувала 182.

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Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин з дітьми із 47 прифронтових населених пунктів. Про це повідомив у своєму Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 11 квітня.

За його словами, це рішення не стосується міста Харкова.

"Мова йде лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів", — заявив Синєгубов.

Вони розташовані у Дергачівській, Золочівській, Липецькій і Борівській громадах. У ці населені пункти також заборонено повертатися. Синєгубов додав, що у визначених 10 населених пунктах проживає 182 дитини. Очільник Харківської ОВА запевнив, що маршрути евакуації затверджені, а місця тимчасового проживання переміщених людей — заброньовані.

"Від людей надходять запити покинути Харківську область. Ми маємо організовувати логістику і переїзд, звертатися до тих областей, де у нас зарезервовані місця поза межами нашої фактично території. Так само люди переїжджають до міста Харкова", — повідомив Синєгубов

Евакуацію оголосили з Липців у Харківському районі, які напередодні 10 квітня потрапили під удар РФ. Внаслідок атаки там загинули троє людей, зокрема 14-річна дівчина.

Ситуація на Куп'янському напрямку станом на 11 квітня Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 26 березня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов говорив про намір оголосити обов'язкову чи примусову евакуацію з півночі Харківщини. 7 квітня він поінформував про завершення евакуації з Куп'янського напрямку, де людей вивозили з 18 населених пунктів. Синєгубов заявив, що понад 20 населених пунктів області постійно перебувають під ударами ЗС РФ — це Богодухівський, Вовчанський, Ізюмський, Куп'янський напрямки та місто Борова.

9 квітня президент Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину заявив, що мета Росії — витиснути людей із Харкова і області. В інтервʼю Bild глава держави не заперечив можливого наступу Росії на Харків. Зеленський сказав, що місто має для Путіна велике символічне значення. Президент запевнив, що ЗСУ роблять усе можливе, аби цього не допустити.