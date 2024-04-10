Застосували КАБи і БПЛА: з'явилися кадри наслідків удару ЗС РФ по Харківщині (фото, відео)

За даними МВС, російські окупанти вдарили по селу Липці, а також двічі атакували Вовчанськ. Унаслідок обстрілу загинули мирні жителі, зокрема 14-річна дівчинка.

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У середу, 10 квітня, Збройні сили Російської Федерації обстріляли населені пункти Харківської області, внаслідок чого загинули троє людей і ще шестеро постраждали. Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

Глава МВС повідомив, що російські окупанти скинули з безпілотного літального апарата вибухівку на автобус у Вовчанську. Через удар постраждав 54-річний чоловік.

Пізніше, за словами міністра, росіяни також вдарили по Вовчанську авіабомбами, пошкодивши будинки та господарські будівлі. Унаслідок обстрілу поранено чоловіка, який працює сторожем.

Наслідки удару по Харківській області

Клименко також повідомив, що ЗС РФ атакували село Липці. У населеному пункті пошкоджено будівлі аптеки та магазину.

За інформацією міністра, обстріл забрав життя 14-річної дівчинки та ще двох жінок. Четверо жителів населеного пункту дістали поранення.

Наслідки обстрілу села Липці Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Кадри наслідків обстрілу села Липці опублікував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Російська армія забрала життя трьох цивільних людей", — написав Синєгубов.

Наслідки обстрілу села Липці Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Нагадаємо, за даними Олега Синєгубова, 10 квітня окупанти скинули дві керовані авіабомби на Вовчанськ, унаслідок чого в місті повністю зруйновано поліклініку.

Раніше, 9 квітня, ЗС РФ також скинули три авіабомби КАБ-500 на Костянтинівку Донецької області, одна з яких влучила в житловий будинок, унаслідок чого загинули троє людей, зокрема хлопчик 2011 року народження.