Україна може влаштувати у Криму "вибуховий" сезон, а F-16 не змінять хід війни, — аналітик (відео)

Окупантів не хвилює висадка українського десанту на узбережжі, бо для цього ЗСУ не має десантних кораблів, а ось диверсійні вилазки ГУР та ССО їх дійсно лякають. Захід не визнає РФ країною-терористкою, адже таке визнання потягне за собою необхідність знищити режим Путіна, який має ядерну зброю, наголошує військовий аналітик Іван Ступак.

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Про повноцінну деокупацію Криму зараз не може йти мови, але "вибухове літо" окупантам на півострові точно можна влаштувати. Передача Україні винищувачів F-16 не стане вирішальною у війні, але дасть змогу значно знизити тиск ворога на фронті. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, окупантів не хвилює висадка українського десанту на узбережжі, бо для цього ЗСУ не має десантних кораблів, а ось диверсійні вилазки нашого ГУР та ССО їх дійсно лякають. Саме тому постійно на узбережжі ворог будує захисні споруди та ретельно патрулює місцевість.

"Через складну ситуацію на фронті говорити про звільнення Криму не доводиться, але це не означає, що окупантів чекає успішний курортний сезон, — акцентує Ступак. — В силах наших спецслужб зробити все, щоб він став по-справжньому "вибуховим" для портової інфраструктури, військових аеродромів та військових кораблів РФ".

Експерт зазначає, що зведенням укріплень проти висадки диверсійних груп ворог тільки псує собі курортний сезон, а значить менше грошей буде поступати в бюджет півострова, що призведе до потреб клянчити субсидії від Кремля, а у того в голові лише війна.

Стосовно причин чому Захід не визнає РФ країною-терористкою, то, на думку Ступака, таке визнання потягне за собою необхідність знищити режим Путіна, як терористичний. Це неможливо зробити без ризику опинитись у Третій світовій війні, адже РФ має ядерну зброю, причому так звану "Ядерну тріаду" (підводні човни з ядерними ракетами, літаки та наземні системи запуску).

"Хоча вже багато європейських країн зрозуміли, що Путін не відмовиться від агресії, тому, наприклад, Німеччина та Франція активно переглядають своє ставлення до ВПК, — каже експерт. — Відносини між РФ та Заходом ще довго не зможуть повернутись до минулої стабільності".

Іван Ступак наголошує, що передача Україні винищувачів F-16 кардинально не змінить хід війни, але дасть змогу ЗСУ більше не страждати від авіабомб, які на них постійно скидає ворог. Літаки, на його думку, будуть направлені саме для прикриття найбільш актуальних ділянок фронту.

"Треба пам'ятати, що Авдіївку довелось залишити саме через те, що її просто закидали та стерли з лиця землі авіабомбами, — каже експерт. — Якщо б ще тоді у нас були F-16 ЗСУ не втратили б місто".

Нагадаємо, що після ударів по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму росіяни вирішили перемістити свої літаки та гелікоптери на аеродром в Кіровське на сході півострова.

Президент України подякував Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за організацію операції, під час якої українські сили атакували військовий аеродром в Криму.