"Боятись Путіна — це бути "терпилами": Кремль не застосує ядерну зброю по Україні, — Гетьман (відео)

Можливо Москва хотіла б вдарити по Україні ядерною зброєю, але їй цього не дозволять США та Китай. Не слід боятись перетинати "червоні лінії", бо це виставляє Україну просто як жертву, якій немає сенсу допомагати, зазначає майор запасу.

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Черговий удар, який був на завданий по військовій інфраструктурі РФ, а саме по радіолокаційній станції "Контейнер" у Мордовії, що входить в ядерну тріаду РФ, не є перетинанням якихось "червоних ліній". Боятись ескалації війни, на яку може піти Путін не варто, адже він і так застосував всю зброю, яка є в наявності, окрім ядерної, а її він не використає в жодному разі. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Він зазначає, що Кремль не застосовує тактичну чи будь-яку іншу ядерну зброю по Україні не через гуманність. Просто Москві дали чіткий сигнал про те, що у разі подібного сценарію РФ отримає потужний удар і від США і від Китаю.

"Путіна і Кремль зовсім не гуманні й у них немає цілі берегти життя українців, — каже Гетьман. — Просто "дорослі дяді" з США та Китаю чітко дали зрозуміти, що ядерні викиди від удару рознесуться по всій планеті й ці країни будуть вважати це нападом на свої держави, отже РФ отримає так, що не буде замало".

Військовий радить українцям, які хвилюються через можливу ескалацію на тлі подібних ударів ГУР по військових об'єктах РФ менше думати про Путіна, а більше про Україну. Ні на які нові дії Путін не наважиться, а "червоні лінії" може і далі малювати у своїй голові, зазначає Гетьман.

"Я не розумію подібні побоювання, бо Путін і так вже напав, армія РФ щоденно обстрілює ракетами та скидає бомби на українські міста, — каже військовий. — Треба самім собі пояснити, що саме через побоювання якоїсь ескалації з боку громадян та політиків і наших і європейських в Україну гальмується надходження допомоги. Не треба поводитись як "терпили", бо "терпила" завжди є жертвою, а треба показувати ворогу зуби".

На думку Гетьмана, якщо Україна та її спецслужби й далі продовжуватимуть завдавати ударів по будь-якій військовій інфраструктурі РФ чи по нафтозаводах, то це тільки збільшить повагу до України з боку західних союзників, а також заохотить їх більше допомагати. "Терпил" не люблять не тільки злодії, але й в інших зникає бажання надавати їм допомогу, зазначає Гетьман.

Нагадаємо, видання Newsweek заявило, що Україна, можливо, перетнула ядерну червону лінію російського президента Володимира Путіна, повторно атакувавши радіолокаційну станцію (РЛС) у Мордовії.