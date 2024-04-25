Шойгу погрожує ударами по логістичних шляхах і складах зі зброєю. Чи буде Росія випускати по 100 ракет на день

Отримання військової допомоги США позначиться на перебігу війни: вперше ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети ATACMS. Москва зіткнеться з новими викликами і поки що обмежується погрозами. Опитані Фокусом військові аналітики попереджають: РФ має великий запас ракет С-300 і "Іскандер", обстріли прифронтових міст можуть збільшитися.

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Російське військове командування відреагувало погрозами на голосування в Конгресі та Сенаті США щодо надсилання Україні нового пакета військової допомоги. Армія РФ збирається підвищити інтенсивність ударів по логістичних центрах і базах зберігання західної зброї, заявив міністр оборони Росії Шойгу під час виступу на колегії Міноборони 23 квітня.

Сполучені Штати вперше можуть передати Україні ракети ATACMS, що вражають цілі на відстані до 300 кілометрів. А голова комітету з питань розвідки Сенату США Марк Ворнер 21 квітня заявив, що далекобійні ракети прибудуть до кінця наступного тижня. Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, перші відправки зброї і техніки почнуться на поточному тижні.

Після завершення всіх формальностей в Україну негайно прибудуть транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin, розповіли Reuters американські чиновники.

Шойгу запевняє, що підприємствам російського оборонно-промислового комплексу вдалося в рази наростити потужності. Через це бойові можливості ЗС РФ значно зросли.

"Відповідно до загроз, які створюють США та їхні союзники, продовжимо вдосконалювати склад і структуру збройних сил, збільшувати випуск найбільш затребуваних зразків озброєння і військової техніки. Підвищимо інтенсивність ударів по логістичних центрах і базах зберігання західної зброї", — окреслив Шойгу цілі окупантів.

"У РФ перебільшують можливості": чи готові ЗСУ до нових викликів?

Командування Повітряних сил (ПС) ЗСУ прораховує загрози, очікувані найближчим часом. Росія спробує скористатися часовим проміжком, поки Україна очікує на поставки зі США. Один із варіантів — максимальна потужність ударів для вибивання критичної та енергетичної інфраструктури, заявив 21 квітня речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш.

Повітряні сили сподіваються на отримання систем ППО, зокрема Patriot і ракет до них. Потрібні й інші типи снарядів для переносних ЗРК, які ефективно проявили себе за час війни, додає Євлаш.

До погроз Шойгу варто поставитися уважно, оскільки росіяни дізнаватимуться шляхи постачання і зберігання західного озброєння, зазначає в розмові з Фокусом майор запасу ЗСУ, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Однак українські фахівці з транспортування та охорони військових вантажів вельми кваліфіковані і не подарують росіянам шанси для ураження цілей ракетами.

"Війна є війна і втрати не виключені з нашого боку. Усі перебільшують свої можливості, Москва — тим більше. Не забуваємо, що до Києва їдуть і засоби ППО разом із боєкомплектами", — зауважує експерт.

Гетьман звертає увагу на відсутність логіки в заявах чиновників РФ: зараз вони активно поширюють тезу, що завдяки постачанню західного озброєння зростуть втрати серед військових і цивільних українців. Але якщо ЗСУ відбивали атаки ворога за дефіциту боєприпасів, то чому ж результати погіршаться зі збільшенням поставок?

"У нас буде більше зброї і нібито Росія почне тиснути. А коли було менше зброї, нас жаліли, чи як? У вас мало зброї, гаразд, будемо бомбити слабкіше. Але якщо Штати поставлять озброєння, все піде навпаки. Росіянам ця точка зору може і прийнятна. Так, у ЗСУ були проблеми з відбиттям російських атак через нестачу ракет до ЗРК. Тепер навпаки: росіяни посилять лише рівень власних втрат на тлі збільшення засобів ураження у ЗСУ", — підсумував майор запасу.

Удари ракетами С-300 та "Іскандер" по прифронтових містах

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська посилять удари безпілотниками і ракетами по українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі. Імовірна й активізація наступальних операцій поблизу Часового Яру та на південний захід від Донецька.

ЗС РФ 19 квітня потужно вдарили по об'єктах "Укрзалізниці" в Дніпропетровській області. У ISW зробили висновок, що після цього можливі повторні та більш масштабні атаки найближчими тижнями. Мета полягає в зупинці транспортних комунікацій і обмеженні здатності ЗСУ ефективно розподіляти живу силу і техніку між критично важливими ділянками фронту.

Інтенсифікація ударів Росії передбачає вирішення цілої низки логістичних питань. Просто натискати кнопки — не означає завдавати масованих ударів, пояснює Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

Насамперед треба підготувати ракетоносії та організувати регулярне привезення ракет. Приміром, ракети морського базування "Калібр" запускають із підводних човнів, тож вони мають вчасно доїхати до бази з Новоросійська.

"У передбачуваному місці пуску мають стояти навантажувачі, а субмарини — бути в справному стані", — коментує Нарожний.

У випадку з крилатими ракетами, які запускають бомбардувальники, варто розуміти, що носіїв у РФ не так багато. Нещодавно українці були свідками знищення літака Ту-22М3. Армія Росії володіє великою кількістю пускових установок С-300 і "Іскандер", але питання в швидкості виробництва ракет до них.

"Сказати, що ЗС РФ випускатимуть по 100 ракет на день, поки зарано. Інтенсивність ударів із С-300 та "Іскандер" зросте по прифронтових містах, а по центру і заходу України — навряд чи", — додав експерт.

Продуманий і захист складів з американською допомогою від ударів загарбників. Центральних місць для збору всіх видів озброєнь не існує.

"Сказати, що у ворога є можливість усе знищити кількома пострілами — це зі сфери фантастики. Боєприпаси лежать у спеціальних ямах і якщо ракета влучить, все не вибухне. За таким принципом зберігають і добрива", — вважає Нарожний.

Фокус раніше представив п'ять сценаріїв, як американська військова допомога здатна змінити хід великої війни України з Росією. Експерти впевнені, що ЗСУ зможуть обвалити південний плацдарм окупантів.

На Заході деякі аналітики вважають, що передача Україні нового оборонного пакета від США навряд чи виправить важке становище на фронті. Чисельно переважаюча армія РФ може змусити ЗСУ відступати.