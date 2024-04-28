Три варіанти служби для обмежено придатних: куди відправлять служити з проблемним здоров'ям

Після повторного проходження ВЛК, ті, хто мав категорію "обмежено придатний", будуть визнані або придатними до служби, або ні. Останніх розділять на підкатегорії, залежно від стану здоров'я і профздатностей. Фокус розбирався, куди направлять служити за новими правилами.

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В Україні 4 травня скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Чоловіки, залежно від стану здоров'я, після проходження ВЛК будуть або "придатними", або "не придатними". Усіх придатних, зі свого боку, поділять на чотири категорії, про що розповіла директор Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова в інтерв'ю ZN.

За її словами, "придатні" будуть розділені, залежно від ступеня функціональності:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ЗВО), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШУ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ЗВО);

придатні для виконання специфічних завдань.

Змінюється система

За словами полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, після набрання чинності законом про мобілізацію, має змінитися вся система призову. Перший етап, який повинні будуть пройти всі військовозобов'язані в найближчі два місяці — оновлення даних у військкоматі, щоб ТЦК заповнили реєстр. Далі, коли оновлять дані, військовозобов'язані мають пройти військово-лікарську комісію — повторний огляд у новому законі передбачено для всіх, хто раніше отримав статус "обмежено придатний", а також для людей з інвалідністю.

Хоча категорію обмежено придатних прибирають, все одно будуть ті, у кого є певні проблеми зі здоров'ям, зазначає Жданов. Тому в Міноборони придумали додаткові підкатегорії для людей, які не можуть піти в штурмовики, але можуть проходити службу на небойовій посаді — наприклад, у навчальних частинах або ТЦК.

"Зараз вирішувати, наскільки людина придатна буде не ВЛК, а атестаційна комісія. Тобто після проходження ВЛК людина буде або "придатною" до проходження служби, або "не придатною". А далі з тими, хто "придатні", мають провести бесіду, щоб з'ясувати, яка в людини професія, на що вона здатна, яка в неї фізична підготовка. І далі комісія вирішить, куди людину відправити — у штурмовики, ТЦК чи, умовно, двори містити в армії. Якщо людина не скористається рекрутингом і не вирішить сама, в яку частину вона хоче піти", — пояснює Фокусу Жданов.

Щодо тих, хто за станом здоров'я не може проходити службу в ДШВ, морській піхоті або ССО, але має бойовий досвід, вищу освіту або інші профздібності, то тут передбачено можливість пройти служби у військовому навчальному закладі або ТЦК та СП.

"Якщо йдеться про військово-навчальні заклади, то справа вже не тільки про стан здоров'я. Тут потрібна вища освіта, а іноді й науковий ступінь. Але можна піти інструктором у учебку чи сержантську школу, яка готує спеціалістів за фахом. А от у ТЦК, наприклад, суто канцелярська робота. Усе, що треба вміти — комунікувати з людьми. А далі рутина: опитування, заповнення документів, створення особової справи призовника, заповнення реєстру", — пояснює Жданов.

Профпридатність визначить психолог

Ще одна категорія, яку згадують у переліку Міноборони — придатний для виконання специфічних завдань. За словами Жданова, йдеться, ймовірно, про підсобні роботи.

"Раніше під словами "специфічні завдання" мали на увазі щось серйозне. Але раз ця категорія згадується в останню чергу, думаю, якщо здоров'я служити не дозволяє, а освіта є — є господарські роботи. У нас досі радянська система, ми не можемо підсобні роботи віддати на аутсорсинг: від прибирання приміщень до приготування їжі в частинах. Зараз відмовилися від системи кейтрингу, як у НАТО, і повернулися до радянської системи замовлення продуктів і готування. Тож, думаю, спецзавдання — це господарські роботи", — резюмує експерт.

Також він додає, що для профвідбору у військкоматах має працювати команда психологів, яка проведе первинну бесіду з військовозобов'язаними, і направить на профтестування.

"Там повинні будуть визначити здібності людини, яку визнали придатною до проходження служби. Наприклад, якщо у військовозобов'язаного гарний стан здоров'я, є лідерські здібності, це молода людина 25-30 років, їй можуть запропонувати вступити до військового навчального закладу, щоб отримати офіцерське звання. Або піти в сержантську школу. Для цього, ймовірно, передбачена категорія "придатний за окремими спеціальностями", — резюмує експерт.

Фокус раніше писав, які послуги можуть обмежити українським військовозобов'язаним за кордоном.

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