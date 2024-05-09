Атака на нафтобазу РФ біля Анапи і пожежа: працювали дрони СБУ, — джерела Фокусу (відео)

За даними інсайдера, ЗС РФ використовували базу як перевалкову для постачання палива військам в окупованому Криму. На місці удару виникла масштабна пожежа, на ліквідацію якої кинули понад 100 спецмашин.

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Ударні безпілотники Служби безпеки України атакували дві нафтобази в селі Юрівка в Краснодарському краї Росії біля курортної Анапи. Про це Фокусу повідомило інформоване джерело.

За даними інсайдера, ці нафтобази є перевалковими для постачання пального російським військам в окупованому Криму, оскільки розташовані недалеко від півострова.

Важливо

Удари України по російських НПЗ виявилися ефективнішими за західні санкції, — Foreign Affairs

Водночас російські пабліки поширюють відео пожеж, які виникли внаслідок ударів українських сил. Місцева влада каже, що їх ліквідовують понад 100 одиниць техніки, що, ймовірно, свідчить про масштабні наслідки, на думку інсайдера.

"Сезон "хлопків" на російських НПЗ і нафтобазах у розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний і логістичний потенціал Росії для ведення війни", — зазначило інформоване джерело Фокусу.

Атака на НПЗ у Краснодарському краї

У ніч на 9 травня російські Telegram-канали повідомляли про пожежу на НПЗ у Краснодарському краї. Повідомляли, що нафтобазу атакували шість українських безпілотників.

Нагадаємо, після серії вибухів і пожежі, що виникла ввечері 7 травня на нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську, у місті виник суттєвий дефіцит палива. Усі запаси доводиться віддавати підрозділам ЗС РФ, підкреслює голова Луганської ОВА.