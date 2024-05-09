Атака на нефтебазу РФ возле Анапы и пожар: работали дроны СБУ, — источники Фокуса (видео)

По данным инсайдера, ВС РФ использовали базу в качестве перевалочной для поставок топлива войскам в оккупированном Крыму. На месте удара возник масштабный пожар, на ликвидацию которого бросили более 100 спецмашин.

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Ударные беспилотники Службы безопасности Украины атаковали две нефтебазы в селе Юровка в Краснодарском крае России возле курортной Анапы. Об этом Фокусу сообщил информированный источник.

По данным инсайдера, эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в оккупированном Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова.

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Удары Украины по российским НПЗ оказались эффективнее западных санкций, — Foreign Affairs

При этом российские паблики распространяют видео пожаров, которые возникли в результате ударов украинских сил. Местные власти говорят, что их ликвидируют более 100 единиц техники, что, вероятно, говорит о масштабных последствиях, по мнению инсайдера.

"Сезон "хлопков" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ и в дальнейшем будет уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны", — отметил информированный источник Фокуса.

Атака на НПЗ в Краснодарском крае

В ночь на 9 мая российские Telegram-каналы cообщали о пожаре на НПЗ в Краснодарском крае. Сообщалось, что нефтебазу атаковали шесть украинских беспилотников.

Напомним, после серии взрывов и пожара, который возник вечером 7 мая на нефтебазе во временно оккупированном Луганске, в городе возник существенный дефицит топлива. Все запасы приходится отдавать подразделениям ВС РФ, подчеркивает глава Луганской ОВА.