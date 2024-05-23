Є ознаки стабілізації на Харківщині: плани ворога вдалось зірвати, але РФ може атакавути і Сумщину (відео)

На Сумщині слід очікувати рейдові дії ворога, які будуть пов'язані з прикордонням. Але тут окупантів чекає непроста прогулянка, адже ЗСУ готові до оборони, каже військовий Сергій Братчук.

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Фронт на Сході та Північному сході України має певні ознаки стабілізації. Російські окупанти продовжують спроби тиснути на Харківщину, але їх успішно вражають українські артилеристи та інші бойові підрозділи ЗСУ. Не обходиться і без контратак Сил оборони України, але попереду ще серйозна робота, адже армія РФ одночасно тисне і на роботинському напрямку. Про це в бесіді з Фокусом розповів військовий, речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначив, що є прикра інформація щодо Вовчанська — цього населеного пункту вже фактично немає. Але всі фотосесії навпроти якихось адмінбудівель даються окупантам великою кров'ю, тому вони хизуються в пропагандистських пабліках навіть інформацією про взяття якоїсь ділянки тієї чи іншої вулиці.

"При атаці на Харківському напрямку росіяни не забувають і про Донеччину — намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області, — каже Братчук. — Таким чином окупанти хочуть розтягнути наші сили по всьому фронту. Але вже інформація про Липці, де один з мотострілецьких полків РФ просто виведений з цього з участі в цій операції, тому що є небоєздатним".

На думку військового, на Сумщині слід очікувати рейдові дії ворога, які будуть пов'язані з прикордонням. Але тут окупантів чекає непроста прогулянка, адже ЗСУ готові до оборони: мінування та фортифікації доволі серйозні, а за оборону відповідають бійці з великим бойовим досвідом.

"Сьогодні успішно на Харківському напрямку працюють підрозділи української добровольчої армії, зокрема слід зазначити вдалу роботу артилерії, — каже Братчук. — Ті масштабні завдання, які ворог перед собою ставив — зірвані".

Братчук акцентує, що не треба впадати в панічні настрої і зосереджуватись на "зраді", адже якби до оборони Харківщини не готувались, то ворог зараз би вже стояв на що окраїні мегаполіса. Звичайно, наступ на Харківщину можна було б придушити із самого початку чи взагалі змусити росіян відмовитись від нього, якби США не зволікали б з пакетом допомоги.

"Що стосується ударів західною зброєю по території РФ, то я впевнений, що про це не будуть говорити у США чи в ОП Зеленського. Про це першими будуть панічно волати російські пропагандисти, — каже Братчук. — Я впевнений, що подібні удари будуть і ми почуємо про них саме з вуст Кремля".

Нагадуємо, військовий оглядач Bild 22 травня зауважив, що російські війська припинили просування на Харків та у Донецькій області. Можлива причина такої ситуації — поява на фронті зброї від США. Тим часом 21 травня президент України Володимир Зеленський пояснив, що ЗСУ заборонено бити західною зброєю по території РФ і це допомогло ворогу наступати на Харків.