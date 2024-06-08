Контракт добровольцем у ЗСУ на рік. Як закінчити службу в армії, якщо немає демобілізації

У Верховній Раді обіцяють тим, хто добровільно прийшов у ТЦК, річний армійський контракт, а після закінчення терміну — звільнення. При цьому закон про мобілізацію не дозволяє переривати службу під час повномасштабної війни. Фокус поговорив з військовими і з'ясував, чи відпускають українських солдатів додому після закінчення термінів бойових контрактів.

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Військовозобов'язані, які добровільно прийшли до військкоматів, можуть підписати контракт із ЗСУ терміном на рік. Після закінчення цього часу службу можна не продовжувати, стверджує народний депутат Федір Веніславський.

"Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на зарахування на військову службу. Це буде не мобілізований, а людина, яка добровільно вступила на службу за контрактом", — пояснив нардеп.

Слова Веніславського резонують із нормами законопроєкту про посилення мобілізації, який діє з 18 травня. Ще на стадії розгляду з документа викреслили норму про демобілізацію через 36 місяців служби, тобто трьох років.

Нині покинути лави ЗСУ не можуть і добровольці, які воюють від початку повномасштабного вторгнення армії Росії. Відомостей про пропозицію мобілізованим у ТЦК підписати річні контракти до коментаря Веніславського не було.

Під час дії воєнного стану будь-якому чоловікові на вулиці можуть вручити повістку для уточнення даних. Далі він зобов'язаний пройти медкомісію і в разі визнання придатним на нього чекає служба в ЗСУ до кінця особливого періоду.

Контракти продовжують "автоматом"

За словами прес-офіцера 47-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Анастасії Блищик, до них у підрозділ нещодавно прийшов доброволець і підписав контракт на три роки. Про річні контракти навіть мови не було.

"Тих, хто уклав контракти до великої війни з РФ, досі не звільнили від служби, строки дії їхніх контрактів давно минули. Усі продовжують служити, це вимога системи Збройних сил. Піти в ТЦК, оформити контракт на рік і повернутися додому — ніколи не зустрічала такого", — описує вона реальну ситуацію в розмові з Фокусом.

У частини солдатів 47-ї ОМБр контракт завершувався до 24 лютого 2022 року, багатьом за тиждень до цієї дати веліли здати зброю, каски і бронежилети. Однак додому бійці так і не потрапили, контракти всім продовжили "автоматом".

"Особисто у мене контракт із ЗСУ до оголошення демобілізації. Виходить, що люди воювали до великої війни кілька років, а зараз можна прийти в ТЦК, послужити рік і піти додому, незважаючи на відсутність демобілізації? Виглядає дуже дивно", — прокоментувала військова.

Демобілізація в умовах війни

В умовах війни після завершення контракту військовослужбовець знову потрапляє під загальну мобілізацію. Якщо чоловіка за повісткою викликали до військкомату і він заздалегідь не домовився, де служитиме, його пошлють "туди, куди потрібно Батьківщині", каже Фокусу офіцер ЗСУ, екснардеп Ігор Лапін.

"Поняття демобілізація або звільнення з підрозділу у зв'язку із закінченням контракту немає", — додав він.

У батальйоні БПЛА "Ахіллес" у складі 92-ї ОШБр контракт на службу триває щонайменше два роки, зазначає командир підрозділу Юрій Федоренко.

"У Силах оборони України діють контракти на два або п'ять років і до завершення особливого стану. У нас у підрозділі — на два роки, з яких підготовка бійця займає до п'яти місяців. Підписувати контракт на рік сенсу немає: людина провоює півроку і потім піде у своїх справах", — каже військовий.

Потрібно мати на увазі, що в умовах повномасштабної війни контракти після їх закінчення продовжаться автоматично, додав він.

"Який може бути термін служби, якщо ворог наступає. Моя позиція полягає в тому, щоб демобілізацію не проводити. Потрібна достатня комплектація ЗСУ для проведення ротації", — підсумував Федоренко.

Нагадаємо, українські парламентарії підготували альтернативний законопроєкт про демобілізацію. Документ містить можливість звільнення після 36 місяців служби, але на лінії зіткнення потрібно пробути ще рік.

Фокус уже писав, що мобілізація в Україні передбачає вилучення у громадян транспортних засобів на потреби ЗСУ. Автомобілі обіцяють повернути власникам протягом 30 календарних днів після оголошення демобілізації.