З речами на вихід. Що загрожує ухилянтам і тим, хто виїхав з України за несплату штрафів ТЦК

Держава приготувала жорсткі заходи для ухилянтів. Незважаючи на гарантію права приватної власності Конституцією України, виконавчі служби забиратимуть житло за несплату накопичених штрафів. Фокус з'ясовував, які неприємності чекають на українців у майбутньому.

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Неоновлення військовозобов'язаними особистих даних у встановлений владою термін, до 16 липня включно, тягне за собою штрафи. Фізичним особам випишуть стягнення в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень, а юридичним — до 59,5 тисяч гривень. Оплатити квитанції слід у строк до 15 днів, включно з днем вручення, інакше сума подвоїться.

Можна накопичувати штрафи, але після 160 тисяч гривень багато хто ризикує залишитися без житла: держава конфіскує його, якщо на рахунках боржника не вистачить грошей для автоматичного списання суми штрафів. Розраховуватися дозволено також автомобілями, земельними ділянками та іншими приміщеннями.

Штрафувати за не оновлення даних можуть необмежену кількість разів, постанова ТЦК визнається виконавчим документом. Цифровізація багатьох процесів прискорить процес стягнення, пише "Судово-юридична газета".

Виконавча служба насамперед відбирає відокремлені від житлових будинків земельні ділянки та нежитлові приміщення, які належать боржнику. В останню чергу санкції торкнуться житлового будинку або квартири, де фактично проживає боржник. Законодавство зобов'язує боржника пускати представників виконавчої служби до житла та інших належних йому приміщень, але тільки за рішенням суду.

Малолітніх дітей — на вулицю?

Законодавство України забороняє самовільно продавати і забирати квартиру або будинок за борги, якщо там прописані неповнолітні діти. Якщо людина не бажає оновлювати дані, накопичила велику суму штрафів, а у неї у власності лише квартира з прописаною в ній маленькою дитиною, держава створить їй інший дискомфорт. Військовозобов'язаних позбавлять права керувати автомобілем, заборонять виїзд за кордон, не видадуть мікрокредити та інше, каже Фокусу радник адвокатської фірми "Ілляшев та партнери" Вадим Кізленко.

Майно у квартирі забирають за борги по штрафах, але далеко не все підряд. Не можна вилучити єдиний телефон, холодильник, телевізор, стіл, шафу, ліжко, посуд та інші товари повсякденного вжитку. На сім'ю покладається один холодильник, телевізор і комп'ютер, а кожному члену сім'ї — мобільний телефон, на які не можна звернути стягнення. Цінні папери, вироби з дорогоцінних металів і каміння підлягають негайному вилученню і здачі в банк.

"Виконавцю треба довести, що майно належить боржнику. У квартирі можуть і його родичі жити", — доповнює юрист.

Реалізація сценарію відбору приватної власності, яка визнається недоторканною статтею 41 Конституції України, потребуватиме особливих зусиль влади, акцентує увагу в спілкуванні з Фокусом адвокат Роман Симутін.

"Взяти і забрати єдину в людини квартиру нереально. Квартира в місті коштує мінімум 25 тисяч доларів, на збір еквівалентної суми штрафів підуть десятиліття. Суди скасовуватимуть такі постанови", — пояснює юрист.

Формування одного штрафу за не оновлення особистих даних, за його оцінками, займе до півроку. Часовий інтервал між відправленнями повісток — до півтора місяця. Буде потрібен тотальний контроль за військовозобов'язаним, щоб домогтися від нього виплати штрафів, а в Україні проживають мільйони чоловіків.

"Імовірність надсилання постанов з ТЦК про стягнення штрафів поштою мінімальна. Зазвичай вони чекають до 20 днів, збирають усі постанови і несуть у виконавчу службу для арешту рахунків", — пояснює Сімутін.

Чи відберуть майно у тих, хто виїхав за кордон?

Військовозобов'язаним, які виїхали з України, не врятуватися від штрафів за відсутність оновлених даних. У Міноборони кажуть: штрафувати будуть, але механізм реалізації стягнень не винайшли. Українці за кордоном "зберігають зв'язок із державою" і мають виконувати свої конституційні обов'язки, констатують чиновники.

"Створюється постанова про адміністративне правопорушення. Постанову має прийняти людина і сплатити штраф. Державі буде трошки складніше реалізувати це з огляду на те, що люди вимушено залишили країну", — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Вочевидь, розраховувати на повернення військовозобов'язаних, які виїхали, в Україну заради оплати штрафів не доводиться. На думку Вадима Кізленка, якщо все ж таки вони залишили в Україні рухоме чи нерухоме майно, виконавчим службам буде простіше його вилучити.

"Опечатати квартиру за місцем його реєстрації можуть, забрати машину теж. Суд ухвалює заочне рішення, яке передається виконавчій службі. Якщо у громадянина залишився тут автомобіль — його можуть вилучити і виставити на продаж. Навіть якщо машина коштує 50 тисяч доларів, продадуть її за 200 000 гривень", — розповідає юрист Фокусу.

Нагадаємо, в Україні поки що не дійшли до примусової мобілізації жінок, які стоять на військовому обліку. Якщо жінки отримали медичну або фармацевтичну освіту, вони зобов'язані оновити військово-облікові дані.

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