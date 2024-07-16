У разі нової мобілізації: у Кремлі хочуть запобігти втечі призовників із РФ, — розвідка

Дані про потенційних призовників буде передано в Прикордонну службу і для цього зараз влада створює спеціальну систему обміну інформацією, повідомили британські аналітики.

Related video

Російський уряд продовжує розробляти систему, яка не дасть змоги потенційним призовникам залишати країну. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 16 липня.

Напередодні російське медіа Meduza поділилося інформацією про те, що російський уряд почав впроваджувати схему "обміну інформацією" між Міністерством оборони і Федеральною службою безпеки (ФСБ).

Це необхідно Кремлю для того, щоб передавати дані про потенційних призовників у Прикордонну службу. Відповідно, влада намагатиметься запобігти їхній втечі з країни.

"За наявними даними, система має бути повністю готова до осіннього призову 2024 року. Щорічно в Росії проводять два заклики в армію, унаслідок чого понад 250 000 осіб щорічно призивають на один рік строкової служби", — ідеться в повідомленні.

Окремо британські аналітики додали, що сотні тисяч росіян з 2022 року залишили країну і однією з головних причин стала часткова мобілізація, яка була введена восени 2022 року.

Більшою мірою йдеться про молодих та освічених людей. У результаті це негативно вплинуло на ринок праці.

"Впровадження цієї системи, ймовірно, покликане запобігти повторенню подібного в менших масштабах під час щорічного циклу призову та в разі нової хвилі мобілізації", — підсумували аналітики.

Російська влада продумує систему, яка ускладнить призовникам виїжджати з країни Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що Росія придумала новий метод поповнення військ нібито без мобілізації, про що повідомили в Центрі національного спротиву. Для цього противник має намір використовувати чоловіків на захоплених українських територіях.