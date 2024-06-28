Експерти сумніваються в темпах: РФ не справляється з прихованою мобілізацією, — Згурець (відео)

За словами аналітика Defense Express, вважається, що противнику вдається на місяць набирати на війну 30-40 тисяч громадян, однак ця цифра може не збігатися з реальністю. Ба більше, травень для росіян став найбільш "кривавим" за втратами з лютого 2022 року.

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Попри те, що на території Росії триває прихована мобілізація, противнику не дуже вдається набирати особовий склад для участі в бойових діях на території України. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у коментарі "Еспресо.TV".

За його словами, зараз противник продовжує закликати людей для війни. Їх намагаються стимулювати за допомогою фінансової винагороди і здебільшого обираються окремі регіони для цього.

"Вважається, що загалом ворог збирає 30-40 тис. особового складу за місяць. Однак експерти сумніваються в таких темпах російської мобілізації. Те, що ворог почав збільшувати виплати контрактникам, які хочуть їхати на війну для вирішення своїх фінансових проблем, є підтвердженням того, що противнику не дуже вдається набирати особовий склад у форматі прихованої мобілізації", — заявив Сергій Згурець.

Окремо аналітик заявив, що завдяки діям Сил оборони, попередній місяць, травень, став для росіян найбільш "кривавим" за час повномасштабної війни. Це свідчить про те, що вдалося налагодити різні методи зі знищення противника.

ЗС РФ і далі намагаються концентрувати величезну кількість військових на важких ділянках, однак навіть це не допомагає їм досягти тактичних успіхів. Якщо проаналізувати всі 10 напрямків, каже Сергій Згурець, то навіть на критичних ділянках, включно з Покровським, просування у росіян немає.

"Головне — знайти підходи для того, щоб знищувати ворога у великих масштабах, щоб мінімізувати всі спроби противника діяти по всій лінії фронту. Коли ми говоримо про 2024 рік, то знаємо, що ЗСУ спрямовані на проведення активної оборони. Потрібно утримувати позиції, виходячи з раціональної оцінки тієї чи іншої ділянки фронту, у порівнянні втрат противника з нашими", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося, що РФ направила понад 10 тисяч мігрантів воювати проти України, про що заявив глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін. За його словами, влада знайшла нову "фішку", яка призвела до того, що мігранти поступово залишають країну. Річ у тім, що після отримання громадянства необхідно стати на військовий облік і можливе відправлення в зону бойових дій.