Эксперты сомневаются в темпах: РФ не справляется со скрытой мобилизацией, — Згурец (видео)

По словам аналитика Defense Express, считается, что противнику удается в месяц набирать на войну 30-40 тысяч граждан, однако эта цифра может не совпадать с реальностью. Более того, май для россиян стал самым "кровавым" по потерям с февраля 2022 года.

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Несмотря на то, что на территории России продолжается скрытая мобилизация, противнику не очень удается набирать личный состав для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, сейчас противник продолжает призывать людей для войны. Их пытаются стимулировать при помощи финансового вознаграждения и в основном выбираются отдельные регионы для этого.

"Считается, что в целом враг собирает 30-40 тыс. личного состава за месяц. Однако эксперты сомневаются в таких темпах российской мобилизации. То, что враг начал увеличивать выплаты контрактникам, которые хотят ехать на войну для решения своих финансовых проблем, является подтверждением того, что противнику не очень удается набирать личный состав в формате скрытой мобилизации", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно аналитик заявил, что благодаря действиям Сил обороны, предыдущий месяц, май, стал для россиян самым "кровавым" за время полномасштабной войны. Это свидетельствует о том, что удалось наладить различные методы по уничтожению противника.

ВС РФ и дальше пытаются концентрировать огромное количество военных на тяжелых участках, однако даже это не помогает им добиться тактических успехов. Если проанализировать все 10 направлений, говорит Сергей Згурец, то даже на критических участках, включая Покровское, продвижения у россиян нет.

"Главное — найти подходы для того, чтобы уничтожать врага в больших масштабах, чтобы минимизировать все попытки противника действовать по всей линии фронта. Когда мы говорим о 2024 г., то знаем, что ВСУ направлены на проведение активной обороны. Нужно удерживать позиции, исходя из рациональной оценки того или иного участка фронта, в сравнении потерь противника с нашими", — подытожил аналитик.

Напомним, 27 июня сообщалось, что РФ направила более 10 тысяч мигрантов воевать против Украины, о чем заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, власти нашли новую "фишку", которая привела к тому, что мигранты постепенно покидают страну. Дело в том, что после получения гражданства необходимо встать на воинский учет и возможна отправка в зону боевых действий.