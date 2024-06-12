Сколько Путину нужно мобилизовать людей, чтобы изменить ситуацию на фронте: эксперт ответил

Путину крайне необходимо решиться на усиление мобилизации, чтобы перекрыть рекордные потери. Но он опасается, считает военный эксперт, таким образом вызвать недовольство в башнях Кремля.

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Вражеское наступление в Украине существенно затормозилось и у ВС РФ не хватает возможностей, чтобы изменить ситуацию на фронте кардинальным образом. Об этом "24 каналу" рассказал военный эксперт Петр Черник.

Как отметил эксперт, в мае наши Силы обороны установили абсолютный рекорд по уничтожению личного состава оккупантов, когда Россия потеряла почти 39 тысяч военных.

"Почти 39 тысяч. Это невероятно много. Буквально беспрецедентные цифры", — сказал Черник.

В целом "стратегическая рутина" на фронте будет продолжаться до тех пор, пока Украина не накопит достаточное количество западного оружия, считает он.

Чтобы изменить ситуацию, которая сложилась на фронте, главе Кремля Владимиру Путину нужно решиться на большую мобилизацию, подняв показатели до 60 тысяч "рекрутов" в месяц. Но это, считает Петр Черник, будет уже слишком больно для общества.

"Восстание" снизу вряд ли произойдет, замечает он, не исключая тем временем, что возможное усиление мобилизации может спровоцировать серьезное социальное напряжение в одной из "башен Кремля". В таком случае даже могут осуществить попытку "трансфера" Путина, как, собственно, пытались "провернуть" во время бунта Евгения Пригожина. Владелец ЧВК "Вагнер", по мнению Черника, осуществлял попытку мятежа не сам, а какая-то группа властных кабинетов решила это сделать.

Но Путин смог это пережить и избавился от бывшего повара. Поэтому сейчас в Кремле пошли кадровые чистки. Диктатор боится, что влиятельные группы отстранят его от власти, — считает военный эксперт.

Отметим, что по информации Генерального штаба, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 12 июня ориентировочно составили около 521 830 человек личного состава.

Напомним, 13 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов, комментируя ситуацию с ранеными российскими солдатами перед заседанием комитета Совета федераций Госдумы РФ, дал понять, что поток "300-х" растет, отметив, что военные госпитали переполнены.