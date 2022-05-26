Элитные подразделения РФ провалили задачи в Украине: разведка Британии назвала причины

Среди неуспешных операций Воздушно-десантных войск России — попытка форсировать реку Северский Донец и наступление на Изюмском направлении.

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Воздушно-десантные войск (ВДВ) РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину активно участвовали в ряде неудачных операций и понесли большие потери. Одной из причин провалов стало неправильное использование этого рода войск. Об этом в четверг, 26 мая, сообщило Министерство обороны Великобритании в своей разведывательной сводке.

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Среди неудач российских десантников представители ведомства перечислили попытку наступления на Киев через аэродром в Гостомеле в марте, затормозившее с апреля наступление на Изюмском направлении, а также безуспешное и дорогостоящее форсирование реки Северский Донец.

В Минобороны Британии со ссылкой на российскую военную доктрину сообщили, что ВДВ предназначены для выполнения одних из самых сложных операций. Данный род войск, в котором в России служат 45 тысяч человек, состоит в основном из профессиональных контрактников, а бойцы этих сил "пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату", говорится в сводке.

Британское оборонное ведомство указало, что ВДВ использовались в задачах, которые лучше бы подошли тяжелой бронированной пехоте, и понесли "тяжелые потери во время кампании". В ведомстве отметили, что это является следствием стратегически неправильного управления данным родом войск и неспособность РФ добиться превосходства в воздухе.

"Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции (президента РФ Владимира) Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общей силы", — отметили представители ведомства.

Минобороны Великобритании добавило, что к существенным потерям во многих наиболее элитных подразделениях РФ также привела неспособность предвидеть сопротивление со стороны украинских войск, а также самоуспокоенность российских командиров.

Тем временем украинская разведка сообщила, что российские силы строят третью линию обороны на оккупированном юге страны.

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