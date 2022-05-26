Елітні підрозділи РФ провалили завдання в Україні: розвідка Британії назвала причини

Серед неуспішних операцій Повітряно-десантних військ Росії — спроба форсувати річку Сіверський Донець і наступ на Ізюмському напрямі.

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Повітряно-десантні війська (ВДВ) РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну брали активну участь у низці невдалих операцій і зазнали великих втрат. Однією з причин провалів стало неправильне використання цього війська. Про це в четвер, 26 травня, повідомило Міністерство оборони Великобританії у своєму розвідувальному зведенні.

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Серед невдач російських десантників представники відомства перерахували спробу наступу на Київ через аеродром у Гостомелі в березні, наступ на Ізюмському напрямку, що загальмував із квітня, а також безуспішне та дороге форсування річки Сіверський Донець.

У Міноборони Британії з посиланням на російську військову доктрину повідомили, що ВДВ призначені для виконання одних із найскладніших операцій. Цей рід військ, у якому в Росії служать 45 тисяч людей, складається в основному з професійних контрактників, а бійці цих сил "користуються елітним статусом і отримують додаткову оплату", йдеться у зведенні.

Британське оборонне відомство вказало, що ВДВ використовувалися в завданнях, які краще підійшли б важкій броньованій піхоті, і зазнали "важких втрат під час кампанії". У відомстві зазначили, що це є наслідком стратегічно неправильного управління цим родом військ і нездатністю РФ домогтися переваги в повітрі.

"Неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції (президента РФ Володимира) Путіна в збройні сили за останні 15 років призвели до незбалансованості загальної сили", — зазначили представники відомства.

Міноборони Великобританії додало, що до суттєвих втрат у багатьох найелітніших підрозділах РФ також призвела нездатність передбачати опір із боку українських військ, а також самозаспокоєність російських командирів.

Водночас українська розвідка повідомила, що російські сили будують третю лінію оборони на окупованому півдні країни.

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