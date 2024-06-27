"Рабочие руки": РФ направила более 10 тысяч мигрантов воевать против Украины, — Следком

По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, власти нашли новую "фишку", которая привела к тому, что мигранты постепенно покидают страну. Дело в том, что после получения гражданства необходимо встать на воинский учет и возможна отправка в зону боевых действий.

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Около 10 тысяч мигрантов, которые получили гражданство Российской Федерации, были отправлены воевать против Украины. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума.

По его словам, власти нашли так называемую новую "фишку", которая привела к тому, что мигранты начали покидать территорию России. Связано это с воинским учетом и возможной отправкой этих новоиспеченных граждан в зону боевых действий.

"В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в СВО (официальное название Кремля полномасштабной войны в Украине, — ред.)", — заявил Александр Бастрыкин.

Отдельно глава Следкома РФ добавил, что уже удалось "отловить" более 30 тысяч таких мигрантов, которые не встали на учет своевременно. Около 10 тысяч из них были отправлены на войну против Украины.

"Нам говорят, а зачем они там нужны? Товарищи, рыть окопы и создавать укрепления. Для этого нужны действительно хорошие, рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти укрепления строят", — подытожил Александр Бастрыкин.

Напомним, 12 июня сообщалось, что граждан Шри-Ланки "одурачили" для участия в войне в Украине. По словам журналистов, рекрутеры рассылали бывшим шри-ланкийским военным в WhatsApp сообщения, в которых обещали гражданство России, участки земли и 2,1 тыс. долларов в месяц.