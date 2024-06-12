Гражданство РФ и $2100 ежемесячно: граждан Шри-Ланки "одурачили" для участия в войне в Украине

По словам журналистов, рекрутеры рассылали бывшим шри-ланкийским военным в WhatsApp сообщения, в которых обещали гражданство России, участки земли и 2,1 тыс. долларов в месяц.

Related video

Не менее 22 гражданам Шри-Ланки, которые участвовали в боестолкновениях в Украине, удалось дезертировать и вернуться домой. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на представителя Минобороны страны Налина Херата.

Спикер оборонного ведомства сказал, что граждан "одурачили". По словам 37-летнего Анила Мадусанки, он ожидал, что будет работать водителем в России. Однако впоследствии его вооружили и отправили на фронт. У мужчины осколочные ранения обеих ног. Он сбежал из больницы и обратился в посольство своей страны, которое вернуло его домой. Многие шри-ланкийцы испытывают финансовые трудности и поэтому едут в РФ и Украину, объяснил он.

В объявлениях, которые рекрутеры рассылают в WhatsApp, будущим военным обещали участки земли и 2,1 тыс. долларов в месяц. Это в 13 раз выше среднемесячного дохода в Шри-Ланке, отмечают журналисты.

На минувшей неделе родственники завербованных вышли на демонстрацию у российского посольства в шри-ланкийской столице Коломбо. По словам одной из участниц акции, они с мужем заплатили так называемому агенту по трудоустройству 10 тыс. долларов. Для этого продали все имущество и заложили часть дома.

Островное государство придерживается политики нейтралитета относительно войны в Украине, однако сообщения о вербовке местных граждан возмутили общественность, отмечает AFP.

В конце мая этого года представитель МИД Шри-Ланки Тарака Баласурия рассказал, что правоохранители получили больше 450 жалоб из-за вербовки граждан на войну, но в действительности таких случаев "может быть намного больше".

По словам министра, вербовке в основном подвергались отставные военные. Эти людям обещали хорошие зарплаты, льготы и прочие привилегии, в т.ч. российское гражданство.

По меньшей мере 16 граждан Шри-Ланки погибли и 37 получили ранения. Правительство страны говорит о том, что около десяти человек находятся в плену.

Напомним, что 19 марта сообщалось, что в РФ завербовала на войну против Украины 2000 непальцев.

Также сообщалось, что наемники из Непала массово дезертируют из российских войск. По данным украинской разведки, завербованные иностранцы столкнулись с большими потерями, были и случаи казней.