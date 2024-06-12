Громадянство РФ і $2100 щомісяця: громадян Шрі-Ланки "обдурили" для участі у війні в Україні

За словами журналістів, рекрутери розсилали колишнім шрі-ланкійським військовим у WhatsApp повідомлення, в яких обіцяли громадянство Росії, ділянки землі та 2,1 тис. доларів на місяць.

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Щонайменше 22 громадянам Шрі-Ланки, які брали участь у бойових зіткненнях в Україні, вдалося дезертувати й повернутися додому. Про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на представника Міноборони країни Наліна Херата.

Спікер оборонного відомства сказав, що громадян "обдурили". За словами 37-річного Аніла Мадусанки, він очікував, що працюватиме водієм у Росії. Однак згодом його озброїли та відправили на фронт. Чоловік має осколкові поранення обох ніг. Він утік із лікарні та звернувся до посольства своєї країни, яке повернуло його додому. Багато шріланкійців зазнають фінансових труднощів і тому їдуть до РФ та України, пояснив він.

В оголошеннях, які рекрутери розсилають у WhatsApp, майбутнім військовим обіцяли ділянки землі та 2,1 тис. доларів на місяць. Це в 13 разів вище за середньомісячний дохід у Шрі-Ланці, зазначають журналісти.

Минулого тижня родичі завербованих вийшли на демонстрацію біля російського посольства в шрі-ланкійській столиці Коломбо. За словами однієї з учасниць акції, вони з чоловіком заплатили так званому агенту з працевлаштування 10 тис. доларів. Для цього продали все майно і заклали частину будинку.

Острівна держава дотримується політики нейтралітету щодо війни в Україні, проте повідомлення про вербування місцевих громадян обурили громадськість, зазначає AFP.

Наприкінці травня цього року представник МЗС Шрі-Ланки Тарака Баласурія розповів, що правоохоронці отримали понад 450 скарг через вербування громадян на війну, але насправді таких випадків "може бути набагато більше".

За словами міністра, вербуванню здебільшого піддавалися відставні військові. Цим людям обіцяли хороші зарплати, пільги та інші привілеї, зокрема російське громадянство.

Щонайменше 16 громадян Шрі-Ланки загинули та 37 отримали поранення. Уряд країни говорить про те, що близько десяти осіб перебувають у полоні.

Нагадаємо, що 19 березня повідомлялося, що РФ завербувала на війну проти України 2000 непальців.

Також повідомлялося, що найманці з Непалу масово дезертирують із російських військ. За даними української розвідки, завербовані іноземці зіткнулися з великими втратами, були й випадки страт.