Виїзд з України — для обраних. У Раді хочуть випускати з країни низку чиновників, навіщо це потрібно

Представники опозиції хочуть дозволити вільно виїжджати за кордон заброньованим депутатам, суддям і прокурорам. Ідею обґрунтовують їхньою "роботою на оборону країни та налагодженням контактів із Заходом". Фокус з'ясував, чи справедлива така ініціатива, коли більшості чоловіків заборонено залишати Україну.

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Народні депутати України внесли на розгляд парламенту законопроєкт 11460 "Про зміни до деяких законів України щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану". Документ пропонує дозволити безперешкодно виїжджати за кордон заброньованим від служби в армії нардепам, силовикам та іншим чиновникам.

Ініціювали документ народні депутати від "Європейської солідарності" та позафракційна Мар'яна Безугла. Головний автор — нардеп Петро Порошенко. Початкова частина документа присвячена наданню військовослужбовцям після 36 місяців служби можливості звільнитися в запас. Але є умова: військові мають не менше 18 місяців брати участь у бойових діях. З дня звільнення в запас їх не можна призивати до ЗСУ цілий рік, незважаючи на загальну мобілізацію.

Далі текст законопроєкту стосується механізму бронювання військовозобов'язаних. Опозиціонери пропонують дозволити виїжджати з України тим, хто має відстрочку від мобілізації: депутатам, чиновникам і низці силовиків. Щоб виїхати за кордон, потрібно мати документ про відстрочку від мобілізації.

Крім дозволу на виїзд за кордон, автори законопроєкту пропонують забронювати 100% працівників Національного антикорупційного бюро та працівників Держприкордонслужби і пожежно-рятувальних частин ДСНС.

Також пропонується забронювати половину службовців Нацполіції, ДБР, органів прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та посадових осіб патронатних служб державних органів.

Виїзд з України для "роботи на оборону": як депутати обґрунтовують ініціативу

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що заброньованим народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам і працівникам громадських організацій хочуть дати право вільно виїжджати з України у зв'язку з отриманням фінансових грантів.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів України ще в липні 2024 року забронював від мобілізації всіх працівників неурядових організацій та підприємств із закордонним фінансуванням. НУО визнали критично важливими для функціонування економіки країни, у переліку зі 133 позицій містяться структури, що фінансуються США, Німеччиною, Францією та Японією.

Однак у самому законопроекті немає норми про те, що суддям і прокурорам дозволили виїзд під приводом пошуку фінансування України. Один з авторів ініціативи, нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький у спілкуванні з Фокусом зауважує: про суддів і прокурорів у документі явно не йдеться.

"Суть цього законопроєкту полягає в тому, щоб категорії заброньованих мали право на виїзд за кордон", — підкреслює політик.

Голова відділу інформаційної політики "Європейської солідарності" Андрій Жигулін також не знає, звідки взявся додатковий дозвіл на виїзд для суддів і прокурорів.

"Ми керуємося тільки законодавством і поясненням примітки. Якщо ні я, ні ви не бачили це і депутати не подавали це — значить не правда", — коротко пояснив він Фокусу.

Інший представник парламентської опозиції Ростислав Павленко вказує, що законопроєкт 11460 насамперед має на увазі важливість звільнення зі служби військових. Друга мета — впорядкувати процес роботи на оборону країни і налагодити більш прозорий механізм бронювання.

"Депутатам, працівникам важливих для оборони підприємств, які мають контакти із зарубіжними колегами, потрібно дозволити працювати і переконувати партнерів України давати зброю. Працювати за спільними проєктами із закордонними колегами, привозити сюди розробки. Не випрошувати і витрачати час на дозволи, які видаються за політичними мотивами", — заявив він.

Заборона на виїзд із країни та воєнний стан: у чому нюанси

На думку старшого партнера адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислава Кравця, безглуздо винаходити додаткові ініціативи, що дозволяють громадянам України вільно залишати країну.

"У законодавчому полі взагалі відсутні норми, які б забороняли виїзд із країни. Крім підстав, передбачених у статті 6 Закону України "Про порядок в'їзду в Україну та виїзду з України". Але в цій статті немає заборони на виїзд під час дії воєнного стану", — прокоментував юрист Фокусу.

Прикордонники, за його оцінками, грубо порушують права людини і зловживають службовим становищем, не даючи чоловікам перетнути держкордон.

"Якщо депутати ухвалять законопроєкт 11460, вони вкотре підтвердять порушення прав і свобод громадян України. У жодній країні таких обмежень під час воєнного стану немає. Суспільство розділиться ще сильніше і більше того, вноситься більше негативу щодо представників державної влади", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, у Раді раніше припускали дати заброньованим українцям щонайменше 10 днів, щоб їх не мобілізували в ТЦК. Багато хто стикається із закликом до ЗСУ при першій появі у військкоматах.

Фокус раніше писав, як за порушення правил мобілізації засудили заброньованого шахтаря. Чоловік прийшов у ТЦК сам, щоб заповнити обхідний лист при працевлаштуванні.