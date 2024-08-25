Найвпливовіші українці 2024 року: хто з міністрів увійшов до рейтингу "Фокусу"

Рейтинг Фокусу "ТОП 100 впливових українців 2024 року" розділений на кілька категорій, одна з яких "політика та державні діячі".

Related video

Фокус склав рейтинг "ТОП 100 впливових українців 2024 року". Він присвячений Дню Незалежності України, аби наголосили, що саме в такі важливі дні символічно розповісти про найкращих.

Рейтинг розділений на різні категорії, а саме:

"Політика та державні діячі".

"Військові".

"Бізнес, держкомпанії та відомства".

"Волонтери".

"Культура".

"Спорт".

Так у ТОП 100 опинилися чотири міністри України.

Дмитро Кулеба — 3 місце

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба — є головним дипломатом України. Раніше він більше говори про євроінтеграційні перспективи та шукав контакти з НАТО, тоді як зараз його фокус уваги на півдні та сході країни. Зокрема, аби залучити на бік України держави, що сумніваються.

Він вважає, що другий Саміт миру повинен відбутися в одній із країн Глобального Півдня, тому Кулеба їде до Африки шукати країни, які менше піддаються російському впливу. Серед них Малаві, Замбія та Маврикій, їхні представники підписали комюніке за підсумками мирної конференції у Швейцарії. Головна тема перемовин — участь африканських країн у відновленні справедливого миру для України та світу, а Києва — в підтримці продовольчої безпеки, поставках українського зерна та залученні інвестицій.

Крім цього, Дмитро Кулеба відвідує Китай, влітку 2024 року відбувся візит до Гуанчжоу. На думку міністра закордонних справ, запрошення від його колеги Ван I — це політичний сигнал, що Китай готовий до важливої комунікації, попри те, що підтримує Росію.

Михайло Федоров — 4 місце

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — наймолодший член Кабміну, мандат нардепа він отримав у серпні 2019 року. Він початку роботи в уряді займався втіленням передвиборчої обіцянки президента Зеленського — "Держава у смартфоні". Після початку повномасштабного вторгнення діджиталізація залишилася пріоритетом міністра.

Імʼя Федорова варто асоціювати не лише з додатком "Дія", через те, що він ще запустив проєкт "Армія дронів" та платформу для збору пожертв з усього світу United24.

8 серпня було запущено додаток "Армія+", де міститься низка послуг для військовослужбовців.

Рустем Умєров — 6 місце

Міністр оборони Рустем Умєров представляв Україну на засіданнях у форматі "Рамштайн", там збиралися глави оборонних відомств з понад 30 країн світу. У квітні 2024 року він заявив про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату роботи з партнерами.

Також цього року запрацював Державний оператор тилу (DOT), презентований міністром. За його словами, це "створення нової архітектури держзакупівель у сфері оборони України".

Ігор Клименко — 7 місце

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко часто пояснює суспільство, чому мобілізувати та відправити на фронт не можна всіх заброньованих правоохоронців. За його словами, робота поліцейських та військових "дуже різна".

Проте в лютому 2023 року на базі воєнізованого підрозділу Департаменту поліції особливого призначення була сформована об’єднана штурмова бригада "Лють". Бійці з цієї бригади разом з іншими військовослужбовцями обороняли Часів Яр та Вовчанськ у травні 2024 року.

Крім цього, що Міністерство оборони фіксує воєнні злочини РФ, воно ще й займається протидією кіберзлочинам, незаконній міграції та розшуком і обліком зниклих безвісти за особливих обставин та при виконанні військових завдань.

Повний Рейтинг Фокусу "ТОП 100 впливових українців 2024 року" читайте за посиланням.