Самые влиятельные украинцы 2024 года: кто из министров вошел в рейтинг "Фокуса"

Рейтинг Фокуса "ТОП 100 влиятельных украинцев 2024 года" разделен на несколько категорий, одна из которых "политика и государственные деятели".

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Фокус составил рейтинг "ТОП 100 влиятельных украинцев 2024 года". Он посвящен Дню Независимости Украины, чтобы подчеркнули, что именно в такие важные дни символично рассказать о лучших.

Рейтинг разделен на различные категории, а именно:

"Политика и государственные деятели".

"Военные".

"Бизнес, госкомпании и ведомства".

"Волонтеры".

"Культура".

"Спорт".

Так в ТОП 100 оказались четыре министра Украины.

Дмитрий Кулеба — 3 место

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба — является главным дипломатом Украины. Ранее он больше говорил о евроинтеграционных перспективах и искал контакты с НАТО, тогда как сейчас его фокус внимания на юге и востоке страны. В частности, чтобы привлечь на сторону Украины сомневающиеся государства.

Он считает, что второй Саммит мира должен состояться в одной из стран Глобального Юга, поэтому Кулеба едет в Африку искать страны, которые меньше подвергаются российскому влиянию. Среди них Малави, Замбия и Маврикий, их представители подписали коммюнике по итогам мирной конференции в Швейцарии. Главная тема переговоров — участие африканских стран в восстановлении справедливого мира для Украины и мира, а Киева — в поддержке продовольственной безопасности, поставках украинского зерна и привлечении инвестиций.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба посещает Китай, летом 2024 года состоялся визит в Гуанчжоу. По мнению министра иностранных дел, приглашение от его коллеги Ван I — это политический сигнал, что Китай готов к важной коммуникации, несмотря на то, что поддерживает Россию.

Михаил Федоров — 4 место

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров — самый молодой член Кабмина, мандат нардепа он получил в августе 2019 года. Он начала работы в правительстве занимался воплощением предвыборного обещания президента Зеленского — "Государство в смартфоне". После начала полномасштабного вторжения диджитализация осталась приоритетом министра.

Имя Федорова стоит ассоциировать не только с приложением "Дія", так как он еще запустил проект "Армия дронов" и платформу для сбора пожертвований со всего мира United24.

8 августа было запущено приложение "Армия+", где содержится ряд услуг для военнослужащих.

Рустем Умеров — 6 место

Министр обороны Рустем Умеров представлял Украину на заседаниях в формате "Рамштайн", там собирались главы оборонных ведомств из более чем 30 стран мира. В апреле 2024 года он заявил о создании формата "Рамштайн 2.0", переходящего от индивидуальных решений к коалиционному формату работы с партнерами.

Также в этом году заработал Государственный оператор тыла (DOT), представленный министром. По его словам, это "создание новой архитектуры госзакупок в сфере обороны Украины".

Игорь Клименко — 7 место

Министр внутренних дел Игорь Клименко часто объясняет обществу, почему мобилизовать и отправить на фронт нельзя всех забронированных правоохранителей. По его словам, работа полицейских и военных "очень разная".

Однако в феврале 2023 года на базе военизированного подразделения Департамента полиции особого назначения была сформирована объединенная штурмовая бригада "Ярость". Бойцы из этой бригады вместе с другими военнослужащими обороняли Часов Яр и Волчанск в мае 2024 года.

Кроме этого, что Министерство обороны фиксирует военные преступления РФ, оно еще и занимается противодействием киберпреступлениям, незаконной миграции и розыском и учетом пропавших без вести при особых обстоятельствах и при выполнении военных задач.

Полный Рейтинг Фокуса "ТОП 100 влиятельных украинцев 2024 года" читайте по ссылке.