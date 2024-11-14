Прорив військ РФ у Куп'янськ. Чи вдалося ЗСУ усунути помилки в обороні міста

Несподівана атака ЗС РФ на важливий логістичний вузол стала перевіркою оборони ЗСУ. Наступ окупантів у Донецькій області вимагає виведення українських підрозділів з інших ділянок фронту, що створює загрозу нових нападів. Імовірність оточення Куп'янська опитані Фокусом експерти оцінюють на рівні понад 50%.

Російські війська 13 листопада прорвалися в Куп'янськ, важливий транспортний і логістичний вузол Харківської області. Дві колони техніки висунулися з району Лиману Першого до траси на Сватове. У складі першої було два легких багатоцільових транспортери (МТ-ЛБ), бронемашина піхоти (БМП) і танк. Точний склад другої колони невідомий, повідомляє команда аналітиків DeepState.

Прорив припинили Сили оборони України у складі 116-ї та 14-ї окремих механізованих бригад (ОМБр) і суміжних підрозділів. Одну МТ-ЛБ підбили в лісі, іншу уразили на вулиці Некрасова. З другої вискочили півтора десятка російських військових, усі вони почали тікати. Танк вдалося підбити цією ж вулицею, також знищено й частину десанту, що тікав.

"Наші бійці знищили один російський танк Т-72 і одну МТ-ЛБ. Відбивали напад фахівці з аеророзвідки, пілоти БПЛА, командири бригад. Механізм складний, у таких операціях працюють усі: від командира до бійця піхоти, оператора дрона або члена екіпажу важкої техніки", — розповіли Фокусу подробиці відбиття атаки ЗС РФ у 14-й ОМБр.

Водночас частину російських солдатів переодягли у форму зразка армії України, порушуючи міжнародні закони і правила ведення війни.

Імовірність оточення Куп'янська військові експерти оцінюють на рівні понад 50%

За даними російських воєнкорів, у прориві на Куп'янськ брали участь бійці 6-ї загальновійськової армії Росії. Її підрозділи "несподівано для ЗСУ" прорвалися в східну частину Куп'янська на лівому березі Оскола. Перші підрозділи влетіли на броні тож десант зараз тримає оборону, але українські військові чиновники спростовують ці відомості. Голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявляє, що російських десантників уже знищили.

Вище військове командування ЗСУ не згадало про прорив окупантів у Куп'янськ. Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському напрямку, активно працюючи малими групами за підтримки бронетехніки, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом на Куп'янському напрямку було 12 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ЗС РФ у районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колесниківки, Загризового, Кругляківки та Первомайського. Штурмові групи противника 13 листопада атакували позиції українських захисників на ділянці чотирма хвилями із залученням до 15 одиниць техніки, включно з танками, бронемашинами та установкою розмінування УР-77.

Чому стався прорив оборони ЗСУ в Куп'янську і що буде далі?

Загроза оточення Куп'янська є, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак оцінює її ймовірність на рівні понад 50%. ЗС РФ прагнуть відвоювати місто, звільнене ЗСУ під час контрнаступу у вересні 2022 року. Куп'янськ перебував під контролем російських військ із 27 лютого до 10 вересня 2022-го.

ЗС РФ вийшли до Оскола на південь від Куп'янська кілька тижнів тому, але до самого міста підійти не могли через щільну оборону кількома бригадами ЗСУ. Перший прорив свідчить про знаходження слабкого місця в українській обороні, вважає аналітик.

"Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий — це два важливих міста і ЗС РФ будуть прагнути захопити їх. Хочеться сподіватися, щоб під час бойових дій їх не зрівняють із землею, адже ми знаємо тактику росіян щодо тотального знищення українських населених пунктів", — каже він Фокусу.

Для внутрішнього споживача в Росії прорив у Куп'янську представлять із медійного погляду, з цією метою окупантів і переодягали у форму ЗСУ.

"Картинка буде такою: дивіться, українці стріляють в українців, а військові проти продовження війни. Пропаганда підбере потрібне інформаційне тло", — додав Ступак.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вважає, що когось із українських воєначальників покарають за помилку в Куп'янську.

"Якимось дивним чином пі***ри змогли залетіти в саме місто. Останніми місяцями через такі пройо***и одних інші підрозділи починають вигрібати по фронту... Тільки проблема в тому, що одні підрозділи відбивають нереальні штурми в понад 20 одиниць бронетехніки, а інші колупаються пальцем в одному місці. Це не камінь у город звичайних бійців. Запитання до тих, хто відповідальний за боєздатність таких підрозділів", — наголосив він.

Прориви окупантів у місто можуть найближчим часом почастішати через те, що відстань між передовими російськими штурмовими загонами й околицями Куп'янська не перевищує трьох кілометрів, пояснює Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Зібрати чергову групу для атаки не важко, але українські військові вже помітили наміри ворога і визнають, що помилку швидко усунули. Група посилення, відправлена на допомогу окупантам 13 листопада, не доїхала до Куп'янська, зауважує експерт після спілкування з військовими ЗСУ, які працюють на місцях.

"Зайнявши село Синьківка, фактично ключ від Куп'янська, росіяни поставили собі питання, як швидко можна почати бої в передмістях. Залізничне сполучення, а в Харківській області це важлива станція Куп'янськ-Вузловий, залишається ключовим для безперебійного забезпечення окупаційного контингенту. Бої за Куп'янськ триватимуть, 13 листопада ми отримали про це сигнал", — міркує експерт.

Локальний наступ ЗС РФ у східній частині Харківської області став можливим і тому, що ЗСУ змушені переводити частину військ на захист Донецької області в умовах нестачі живої сили, підсумував Селезньов.

Нагадаємо, російські війська станом на 14 листопада захопили село Іллінка Покровського району Донецької області. У ворога є успіхи в населених пунктах Дальнє, біля Новодонецького та Трудового.

Фокус раніше писав про перекидання на Куп'янський напрямок сил російської танкової армії і свіжих механізованих підрозділів.