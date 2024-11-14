Прорыв войск РФ в Купянск. Удалось ли ВСУ устранить ошибки в обороне города

Неожиданная атака ВС РФ на важный логистический узел стала проверкой обороны ВСУ. Наступление оккупантов в Донецкой области требует вывода украинских подразделений из других участков фронта, что создает угрозу новых нападений. Вероятность окружения Купянска опрошенные Фокусом эксперты оценивают на уровне более 50%.

Российские войска 13 ноября прорвались в Купянск, важный транспортный и логистический узел Харьковской области. Две колонны техники выдвинулись из района Лимана Первого до трассы на Сватово. В составе первой было два легких многоцелевых транспортера (МТ-ЛБ), бронемашина пехоты (БМП) и танк. Точный состав второй колонны неизвестен, сообщает команда аналитиков DeepState.

Прорыв пресекли Силы обороны Украины в составе 116-й и 14 отдельных механизированных бригад (ОМБр) и смежных подразделений. Одну МТ-ЛБ подбили в лесу, другую поразили на улице Некрасова. Из второй выскочило полтора десятка российских военных, все они начали убегать. Танк удалось подбить по этой же улице, также уничтожена и часть бежавшего десанта.

"Наши бойцы уничтожили один российский танк Т-72 и одну МТ-ЛБ. Отражали нападение специалисты из аэроразведки, пилоты БПЛА, командиры бригад. Механизм сложный, в таких операциях работают все: от командира до бойца пехоты, оператора дрона или члена экипажа тяжелой техники", — рассказали Фокусу подробности отражения атаки ВС РФ в 14-й ОМБр.

При этом часть российских солдат переодели в форму образца армии Украины, в нарушение международных законов и правил ведения войны.

Вероятность окружения Купянска военные эксперты оценивают на уровне более 50%

По данным российских военкоров, в прорыве на Купянск участвовали бойцы 6-й общевойсковой армии России. Ее подразделения "неожиданно для ВСУ" прорвались в восточную часть Купянска на левом берегу Оскола. Первые подразделения влетели на броне и десант сейчас держит оборону, но украинские военные чиновники опровергают эти сведения. Глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявляет, что российских десантников уже уничтожили.

Высшее военное командование ВСУ не упомянуло о прорыве оккупантов в Купянск. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении, активно работая малыми группами при поддержке бронетехники, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Всего на Купянском направлении было 12 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки ВС РФ в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Первомайского. Штурмовые группы противника 13 ноября атаковали позиции украинских защитников на участке в четыре волны с привлечением до 15 единиц техники, включая танки, бронемашины и установку разминирования УР-77.

Почему случился прорыв обороны ВСУ в Купянске и что будет дальше?

Угроза окружения Купянска имеется, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак оценивает ее вероятность на уровне более 50%. ВС РФ стремятся отвоевать город, освобожденный ВСУ в ходе контрнаступления в сентябре 2022 года. Купянск находился под контролем российских войск с 27 февраля по 10 сентября 2022 года.

ВС РФ вышли к Осколу южнее Купянска несколько недель назад, но к самому городу подойти не могли из-за плотной обороны несколькими бригадами ВСУ. Первый прорыв говорит о нахождении слабого места в украинской обороне, считает аналитик.

"Купянск и Купянск-Узловой — это два важных города и ВС РФ будут стремиться захватить их. Хочется надеяться, чтобы в ходе боевых действий их не сровняют с землей, ведь мы знаем тактику россиян по тотальному уничтожению украинских населенных пунктов", — говорит он Фокусу.

Для внутреннего потребителя в России прорыв в Купянске представят с медийной точки зрения, с этой целью оккупантов и переодевали в форму ВСУ.

"Картинка будет выглядеть так: смотрите, украинцы стреляют в украинцев, а военные против продолжения войны. Пропаганда подберет нужный информационный фон", — добавил Ступак.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что кого-то из украинских военачальников накажут за ошибку в Купянске.

"Каким-то странным образом пи***ры смогли залететь в сам город. В последние месяцы из-за таких прое***в одних другие подразделения начинают выгребать по фронту… Только проблема в том, что одни подразделения отбивают нереальные штурмы в более 20 единиц бронетехники, а другие ковыряются пальцем в одном месте. Это не камень в огород обычных бойцов. Вопрос к тем, кто ответственен за боеспособность таких подразделений", — подчеркнул он.

Прорывы оккупантов в город могут в ближайшее время участиться из-за того, что расстояние между передовыми российскими штурмовыми отрядами и окрестностями Купянска не превышает трех километров, поясняет Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Собрать очередную группу для атаки труда не составит, но украинские военные уже заметили намерения врага и признают, что ошибку быстро устранили. Группа усиления, отправленная на помощь оккупантам 13 ноября, не доехала до Купянска, замечает эксперт после общения с работающими на местах военными ВСУ.

"Заняв село Синьковка, фактически ключ от Купянска, россияне задались вопросом, как быстро можно начать бои в пригородах. Железнодорожное сообщение, а в Харьковской области это важная станция Купянск-Узловой, остается ключевым для бесперебойного обеспечения оккупационного контингента. Бои за Купянск продолжатся и 13 ноября мы получили об этом сигнал", — рассуждает эксперт.

Локальное наступление ВС РФ в восточной части Харьковской области стало возможным и потому, что ВСУ вынуждены переводить часть войск на защиту Донецкой области в условиях недостатка живой силы, подытожил Селезнев.

Напомним, российские войска по состоянию на 14 ноября захватили село Ильинка Покровского района Донецкой области. У врага имеются успехи в населенных пунктах Дальнее, возле Новодонецкого и Трудового.

Фокус ранее писал о переброске на Купянское направление сил российской танковой армии и свежих механизированных подразделений.