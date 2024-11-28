Розмінування і бізнес почекають: чому заради "тисячі Зеленського" урізають спецфонди

Зимову "єПідтримку" профінансують за рахунок виведення грошей з низки важливих бюджетних програм. Більше за інших постраждає ініціатива з гуманітарного розмінування, з неї виведуть 2 млрд гривень. Опитані Фокусом економісти вважають, що Кабмін спустошує "нецікаві статті витрат".

Кабінет Міністрів України вирішив перерозподілити видатки державного бюджету на 2024 рік для фінансування Національного кешбеку та одноразової виплати 1 000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". На зазначені ініціативи витратять додатково 3,8 млрд гривень.

Примітно, що гроші виведуть із програм підтримки українського бізнесу та розмінування. У розпорядженні уряду, яке опублікував народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, зазначено, що передбачені в спеціальному фонді видатки зменшать таким чином:

99 млн гривень виведуть із програми "Часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

понад 1,76 млрд гривень — із програми "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями";

2 млрд гривень — із програми "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".

Виплачувати 1000 гривень будуть на картку "Національного кешбеку". У кого є ця картка, потрібно вибрати функцію "отримати 1 000 гривень" у застосунку "Дія". Програма зимової підтримки українців, за словами Дениса Шмигаля, ставить три мети: підтримати українські сім'ї, підняти внутрішній попит на українські товари і згуртувати суспільство для перемоги над військами РФ.

Державна допомога "Зимова єПідтримка" — одноразова і призначена для тих, хто проживає в Україні. Програма діятиме з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Витратити "Зимову єПідтримку" можна до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, купівлю ліків і книжок, медичні послуги, освіту, транспорт, мобільний зв'язок і страхування.

Також можна витратити кошти на благодійність, донати на ЗСУ або придбати військові облігації. Зняти готівку з картки "Національний кешбек" не можна.

"Допоможіть переселенцям": куди краще спрямувати надлишки бюджету України

Коли уряд вимушено "перекидає" гроші з одних статей витрат на інші, це свідчить про важкий стан самого бюджету України. Чергова ідея президентських виплат отримала популістський пріоритет перед статтями, які були заплановані в ухваленому бюджеті на 2024 рік, зауважує в бесіді з Фокусом голова благодійного фонду "Нова Україна", економіст Андрій Новак.

"Кабмін у своїх діях керувався популізмом, а не раціональністю і розумінням поточної ситуації. Чому гроші беруть саме з програм підтримки бізнесу та розмінування? Ймовірно, немає можливостей або бажання брати з інших джерел. Інша причина полягає в наявності лобістських інтересів. Великих гравців у царині розмінування та підтримки бізнесу не знайшлося, отже спустошують нецікаві статті видатків", — пояснює економіст.

Програма "Національний кешбек" дискримінує невеликі магазини порівняно з великими торговельними мережами, бо здебільшого не платять ПДВ, каже Фокусу координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

"Краще б приготували програму допомоги малозабезпеченим українцям, допомогли переселенцям. Не варто забирати гроші на такі проєкти з більш ефективних програм, наприклад підтримки бізнесу та ініціативи розмінування. Швидше, тут вплинула внутрішня кухня Мінекономіки: вони бачать, за якими програмами не вибрали підрядників за річним результатом діяльності", — вважає економіст.

Бюджетні залишки, як каже Гетьман, можна витратити на важливіші програми. Серед них "єВідновлення", за якою держава компенсує кошти за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло.

Зазначимо, що на "єВідновлення" у 2025 році виділять 4 млрд гривень. Із закладених коштів 3 млрд гривень підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив житло, ще 1 млрд гривень спрямують на компенсації за пошкоджене майно. Народні депутати не раз визнавали, що ця сума катастрофічно мала.

"По роботі "єВідновлення" маємо вкрай великі черги на роки вперед, грошей там постійно не вистачає. Розмінування також важливе для цивільних, адже це безпека населення, яке проживає на звільнених від росіян територіях", — додав експерт.

Фокус раніше писав, що найближчими днями президент України Володимир Зеленський підпише закон про держбюджет на 2025 рік і зміни до Податкового кодексу. Нові податкові норми запрацюють не раніше 1 грудня 2024 року.

Нагадаємо, українцям варто приготуватися до збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Загальне податкове навантаження на доходи з депозитів у банках стане більшим — до 23%.