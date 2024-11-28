Разминирование и бизнес подождут: почему ради "тысячи Зеленского" урезают спецфонды

Зимнюю "єПідтримку" профинансируют за счет вывода денег из ряда важных бюджетных программ. Больше других пострадает инициатива по гуманитарному разминированию, из нее выведут 2 млрд гривен. Опрошенные Фокусом экономисты считают, что Кабмин опустошает "неинтересные статьи расходов".

Кабинет Министров Украины решил перераспределить расходы государственного бюджета на 2024 год для финансирования Национального кэшбэка и единовременной выплаты 1000 гривен по программе "Зимняя єПідтримка". На указанные инициативы потратят дополнительно 3,8 млрд гривен.

Примечательно, что деньги выведут из программ поддержки украинского бизнеса и разминирования. В распоряжении правительства, которое опубликовал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отмечается, что предусмотренные в специальном фонде расходы уменьшат следующим образом:

99 млн гривен выведут из программы "Частичное возмещение стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства";

более чем 1,76 млрд гривен — из программы "Обеспечение государственной поддержки реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями";

2 млрд гривен — из программы "Компенсация расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения".

Выплачивать 1000 гривен будут на карту "Национального кэшбэка". У кого имеется эта карточка, нужно выбрать функцию "получить 1000 гривен" в приложении "Дія". Программа зимней поддержки украинцев, по словам Дениса Шмыгаля, ставит три цели: поддержать украинские семьи, поднять внутренний спрос на украинские товары и сплотить общество для победы над войсками РФ.

Государственная помощь "Зимова єПідтримка" — одноразовая и предназначена для проживающих в Украине. Программа будет действовать с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Потратить "Зимову єПідтримку" можно до конца 2025 года на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и книг, медицинские услуги, образование, транспорт, мобильную связь и страхование.

Также можно потратить средства на благотворительность, донаты на ВСУ или приобрести военные облигации. Снять наличные с карты "Национальный кэшбэк" нельзя.

"Помогите переселенцам": куда лучше направить излишки бюджета Украины

Когда правительство вынужденно "перекидывает" деньги с одни статей расходов на другие, это говорит о тяжелом состоянии самого бюджета Украины. Очередная идея президентских выплат получила популистский приоритет перед статьями, которые были запланированы в принятом бюджете на 2024 год, замечает в беседе с Фокусом глава благотворительного фонда "Новая Украина", экономист Андрей Новак.

"Кабмин в своих действиях руководствовался популизмом, а не рациональностью и пониманием текущей ситуации. Почему деньги берут именно из программ поддержки бизнеса и разминирования? Вероятно, нет возможностей или желания брать из других источников. Другая причина заключается в наличии лоббистских интересов. Крупных игроков в области разминирования и поддержки бизнеса не нашлось, значит опустошают неинтересные статьи расходов", — объясняет экономист.

Программа "Национальный кэшбэк" дискриминирует небольшие магазины по сравнению с большими торговыми сетями, так как в основном не платят НДС, говорит Фокусу координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, Олег Гетман.

"Лучше бы приготовили программу помощи малообеспеченным украинцам, помогли переселенцам. Не стоит забирать деньги на такие проекты с более эффективных программ, к примеру поддержки бизнеса и инициативы разминирования. Скорее, тут повлияла внутренняя кухня Минэкономики: они видят, по каким программам не выбрали подрядчиков по годовому результату деятельности", — полагает экономист.

Бюджетные остатки, как говорит Гетман, можно потратить на более важные программы. В их числе "єВідновлення", по которой государство компенсирует средства за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье.

Отметим, что на "єВідновлення" в 2025 году выделят 4 млрд гривен. Из заложенных средств 3 млрд гривен пойдут на жилищные сертификаты для потерявших жилье, еще 1 млрд гривен направят на компенсации за поврежденное имущество. Народные депутаты не раз признавали, что эта сумма катастрофически мала.

"По работе "єВідновлення" имеем крайне большие очереди на годы вперед, денег там постоянно не хватает. Разминирование также важно для гражданских, ведь это безопасность населения, проживающего на освобожденных от россиян территориях", — добавил эксперт.

Фокус ранее писал, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о госбюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс. Новые налоговые нормы заработают не ранее 1 декабря 2024 года.

Напомним, украинцам стоит приготовиться к увеличению военного сбора с 1,5% до 5%. Общая налоговая нагрузка на доходы с депозитов в банках станет больше — до 23%.