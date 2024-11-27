₴3,8 млрд из статей госбюджета: Кабмин нашел деньги для "тысячи Зеленского" и кэшбэка

Президент Владимир Зеленский анонсировал выплату по тысяче гривен всем украинцам, также заработала программа "национального бюджета". Нардеп Ярослав Железняк рассказал, откуда правительство возьмет деньги для этих инициатив.

Пока бизнесу и гражданам повышают налоги, Кабмин решил забрать деньги из программ поддержки предприятий и разминирования для "национального кэшбэка" и "1000 от Зеленского". Об этом 27 ноября заявил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп опубликовал распоряжение Кабмина от 26 ноября, выданное премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В нем говорится об уменьшении расходов в рамках бюджета на 2024 год на:

компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства (более 99,8 миллиона гривен);

господдержку инвестиционных проектов (примерно 1,76 миллиарда гривен);

компенсацию расходов за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель (2 миллиарда гривен).

Общую сумму, на которую уменьшают расходы, направляют на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги. Речь идет о более 3,8 миллиарда гривен.

Фото распоряжения Кабмина Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Даже не знаю что добавить... Хотя знаю, здесь осталось собрать 2 тыс. голосов против этого в петиции. Хотя бы будет интересно посмотреть как будет отписывать ОП", — добавил Железняк.

14 ноября была создана электронная петиция о пересмотре программы поддержки, в рамках которой украинцам пообещали выплатить по тысяче гривен. В ней отмечается, что средства было бы целесообразнее направить на программы, финансирование которых закончилось, например "єОселя". На момент публикации материала собрано более 22 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект об увеличении акцизов на сигареты. По его словам, с нового года сигареты фактически подорожают на 40 гривен.

Украинское правительство запустило новую программу "Теплая зима". Она предусматривает помощь малообеспеченным семьям и переселенцам. Фокус собрал все, что известно о выплатах в размере 6500 гривен.