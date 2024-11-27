С нового года пачка сигарет подорожает на 40 грн: в комитете поддержали законопроект, — нардеп

По словам Ярослава Железняка, в законопроекте предусматривается постепенный рост размеров ставок акцизного налога на сигареты и привязан он будет к евро.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал в целом правительственный законопроект №11090 по увеличению акцизов на сигареты. "За" проголосовало 18 народных депутатов, 1 — воздержался, сообщает член комитета, нардеп от политической партии "Голос", член комитета Ярослав Железняк.

Он отмечает, что законопроектом предлагается установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия, учитывая минимальный уровень, определенный Директивой 2011/64/ЕС. Предполагается, что привязан он будет не к гривне, а к евро.

"Фактически с нового года сигареты будут на 40 грн дороже стоить. В следующем году закон принесет +20 млрд грн. P.S. Из-за изменчивой позиции Минфина не голосовал", — отметил Ярослав Железняк.

В общем законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить новые размеры ставок акцизного налога на табачные изделия и постепенное его повышение. Например:

ставка налога на сигары, включая сигары с отрезанными концами, с содержанием табака была 2 836,08 грн за 1 кг, то теперь она увеличивается до 85 евро;

ставка на сигареты без фильтра, папиросы была 2 257,4 грн за 1000 штук, теперь поднимется до 67 евро;

ставка налога за 1000 сигарет с фильтром была 2257,4 грн, теперь ставка налога вырастет до 67 евро за то же самое количество.

Напомним, недавно в Украине 17 сентября в первом чтении приняли законопроект 11416-д. Согласно документу, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн будет увеличен с 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

Добавим, что 22 ноября Верховная Рада утвердила бюджет Украины на 2025 год, за который проголосовали 257 депутатов. Документ предусматривает увеличение налогов, хотя соответствующий закон пока не подписан президентом.