З нового року пачка цигарок подорожчає на 40 грн: в комітеті підтримали законопроєкт, — нардеп

За словами Ярослава Железняка, в законопроєкті передбачається поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на цигарки й прив'язаний він буде до євро.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у цілому урядовий законопроєкт №11090 щодо збільшення акцизів на цигарки. "За" проголосувало 18 народних депутатів, 1 — утримався, повідомляє член комітету, нардеп від політичної партії "Голос", член комітету Ярослав Железняк.

Він зазначає, що законопроєктом пропонується встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС. Передбачається, що прив'язаний він буде не до гривні, а до євро.

"Фактично з нового року цигарки будуть на 40 грн дорожче коштувати. В наступному році закон принесе +20 млрд грн. P.S. Через мінливу позицію Мінфіну не голосував", — зазначив Ярослав Железняк.

Загалом законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та встановити нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби та поступове його підвищення. Наприклад:

ставка податку на сигари, включно із сигарами з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну була 2 836,08 грн за 1 кг, то тепер вона збільшується до 85 євро;

ставка на сигарети без фільтра, цигарки була 2 257,4 грн за 1000 штук, тепер підніметься до 67 євро;

ставка податку за 1000 сигарет з фільтром була 2257,4 грн, тепер ставка податку зросте до 67 євро за ту ж саму кількість.

Нагадаємо, нещодавно в Україні 17 вересня в першому читанні ухвалили законопроєкт 11416-д. Згідно з документом, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн буде збільшено з 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

Додамо, що 22 листопада Верховна Рада затвердила бюджет України на 2025 рік, за який проголосували 257 депутатів. Документ передбачає збільшення податків, хоча відповідний закон поки що не підписаний президентом.