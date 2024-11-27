₴3,8 млрд зі статей держбюджету: Кабмін знайшов гроші для "тисячі Зеленського" і кешбеку

Президент Володимир Зеленський анонсував виплату по тисячі гривень всім українцям, також запрацювала програма "національного бюджету". Нардеп Ярослав Железняк розповів, звідки уряд візьме гроші для цих ініціатив.

Поки бізнесу й громадянам підвищують податки, Кабмін вирішив забрати гроші з програм підтримки підприємств і розмінування для "національного кешбеку" й "1000 від Зеленського". Про це 27 листопада заявив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп опублікував розпорядження Кабміну від 26 листопада, видане прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

У ньому йдеться про зменшення видатків у межах бюджету на 2024 рік на:

компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва (понад 99,8 мільйона гривень);

держпідтримку інвестиційних проєктів (приблизно 1,76 мільярда гривень);

компенсацію витрат за гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель (2 мільярди гривень).

Загальну суму, на яку зменшують видатки, спрямовують на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Йдеться про понад 3,8 мільярда гривень.

Фото розпорядження Кабміну Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Навіть не знаю що додати… Хоча знаю, тут залишилось зібрати 2 тис. голосів проти цього у петиції. Хоча б буде цікаво подивитися як буде відписувати ОП", — додав Железняк.

14 листопада була створена електронна петиція про перегляд програми підтримки, в межах якої українцям пообіцяли виплатити по тисячі гривень. У ній зазначається, що кошти було б доцільніше спрямувати на програми, фінансування яких закінчилось, наприклад "єОселя". На момент публікації матеріалу зібрано понад 22 тисячі голосів з 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про збільшення акцизів на цигарки. З його слів, з нового року цигарки фактично подорожчають на 40 гривень.

Український уряд запустив нову програму "Тепла зима". Вона передбачає допомогу малозабезпеченим сім’ям та переселенцям. Фокус зібрав усе, що відомо про виплати у розмірі 6500 гривень.