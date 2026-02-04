Підтримайте нас RU
300 вольт після блекаутів: як налаштувати реле та захистити техніку від стрибків напруги

Повернення світла після блекаутів може супроводжуватися небезпечними стрибками напруги до 250–300 вольт | Фото: колаж Фокус

Після тривалих блекаутів у Києві небезпека для побутової техніки часто з'являється не під час відключення, а в момент повернення світла. Через нестабільну роботу мережі напруга може різко підскакувати до 250–300 вольт, виводячи з ладу холодильники, котли й телевізори. Фокус з'ясував, чому це відбувається і як правильно налаштувати реле напруги, щоб захистити дім від таких стрибків.

Масовані удари по енергетичній інфраструктурі та постійні аварійні відключення світла зробили для киян ще одну проблему — непередбачувану напругу в мережі. Після повернення електроенергії вона може не просто "просідати", а й різко підскакувати — до 250–300 вольт, що критично для більшості побутових приладів.

Фокус з'ясував, чому це відбувається, яка напруга справді небезпечна, і як правильно налаштувати реле напруги вдома, щоб не міняти холодильник чи телевізор після кожного блекауту.

Чому після відключень напруга стає небезпечною

Під час масових аварійних відключень енергосистема працює в нестабільному режимі. Коли електрику подають знову, навантаження вмикається неодночасно, а мережа може бути частково пошкоджена. У результаті замість стандартних 220–230 В у розетках фіксують як різке падіння напруги, так і короткі, але небезпечні піки.

За словами електриків, висока напруга небезпечніша за низьку: якщо при 170–180 В техніка може працювати нестабільно або перевантажуватися, то при 260–300 В електронні плати просто "вигорають".

Електрик з 20-річним стажем Олександр Кравченко, який працює з житловими мережами у Києві, пояснює Фокусу: проблема в тому, що більшість людей переоцінюють захист побутових фільтрів.

"Мережевий фільтр або подовжувач може згладити дрібні імпульси, але від серйозних стрибків напруги він не захищає. Якщо після блекауту в мережі короткочасно з'являється 280–300 вольт — фільтр нічого не зробить. Згоряє першим блок живлення, а далі — плата управління", — каже експерт.

Саме тому після масових відключень сервісні центри фіксують сплеск звернень зі "згорілими" телевізорами, котлами, пральними машинами й холодильниками.

Реле напруги: що це і чому без нього ризиковано

Найефективнішим базовим захистом експерти називають реле напруги — пристрій, який автоматично відключає квартиру або окрему лінію, якщо напруга виходить за безпечні межі.

"Реле не вирівнює напругу — воно просто відсікає небезпечні значення. Але цього достатньо, щоб врятувати техніку. У нинішніх умовах у Києві це не розкіш, а мінімальний захист", — пояснює Кравченко.

Як правильно відкалібрувати реле вдома

За словами електрика, найбільша помилка — залишати заводські налаштування або ставити надто широкий діапазон "щоб рідше вибивало".

"У мирний час це ще працювало. Зараз — ні", — каже Кравченко.

Більшість побутових реле мають маленький дисплей і 2–3 кнопки (зазвичай "вгору", "вниз" і "вхід/меню"). Принцип налаштування у більшості моделей однаковий.

Крок 1. Заходимо в меню

Потрібно натиснути й утримувати кнопку меню (або центральну кнопку) кілька секунд, поки на дисплеї не з'явиться параметр налаштувань. Далі кнопками "вгору/вниз" ви переходите між пунктами.

Крок 2. Виставляємо межі напруги

Оптимальні налаштування для квартири в нинішніх умовах:

  • Верхня межа: 240–250 В
  • Нижня межа: 170–180 В

Саме при виході за ці значення реле має миттєво відключати живлення.

"Якщо поставити верхню межу на 270–280 В, реле просто не встигне врятувати електроніку. А якщо нижню — занадто високо, квартира буде постійно знеструмлюватися навіть при нормальних просіданнях", — пояснює експерт.

Крок 3. Налаштовуємо затримку повторного увімкнення

Це час, через який реле знову подасть електрику після аварійного відключення.

  • 5–10 секунд — для загальної техніки.
  • 3–5 хвилин — якщо у квартирі є холодильник, кондиціонер або компресорне обладнання.

Це потрібно, щоб мережа "встигла заспокоїтися" після стрибка напруги.

Крок 4. Перевіряємо роботу

Після збереження налаштувань реле показує поточну напругу в мережі. Якщо показники виходять за встановлені межі, пристрій має автоматично вимкнути живлення.

"Якщо реле починає часто "клацати" без очевидних причин — значить, мережа реально нестабільна, або межі виставлені неправильно", — каже Кравченко.

Реле — це мінімум. Але для чутливої техніки (котли, комп'ютери, сервери, системи "розумного дому") експерти радять додатковий рівень захисту:

  • Стабілізатор напруги — вирівнює напругу, а не просто відключає її.
  • UPS (безперебійник) — дає час коректно вимкнути техніку й захищає від миттєвих імпульсів.

"У нинішніх умовах ідеальна схема — реле на вході + стабілізатор або UPS на критичну техніку. Це дешевше, ніж міняти плату котла за 20–30 тисяч гривень", — підсумовує Кравченко.

Також електрик радить просте, але непопулярне рішення якщо немає реле — під час аварійних відключень краще фізично вимикати техніку з розеток і вмикати її через 5–10 хвилин після подачі світла. Саме перші секунди — найнебезпечніші.

Після масованих атак і тривалих блекаутів стрибки напруги стали новою нормою, а не винятком. Ігнорування цієї проблеми означає ризик залишитися без дорогої техніки в один момент.

Реле напруги з правильним калібруванням — базовий захист, який реально працює. І в умовах воєнної енергетичної нестабільності це вже не "порада на майбутнє", а питання побутової безпеки.

САМОСТІЙНЕ ВТРУЧАННЯ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖУ МОЖЕ БУТИ НЕБЕЗПЕЧНИМ

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не є інструкцією до самостійного виконання електромонтажних робіт. Роботи з електрощитками, підключенням або налаштуванням електрообладнання пов’язані з ризиком ураження електричним струмом. Якщо ви не маєте відповідної кваліфікації або досвіду, зверніться до сертифікованого електрика.

